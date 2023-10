Un futbolista del Real Madrid descarta jugar con la Selección

La Selección le ha ganado la partida a Marruecos con Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, pero no ha sido así con Brahim Díaz, atacante del Real Madrid.

Aunque el futbolista de 24 años ha sido internacional con la Selección en todas las categorías, incluida la absoluta, no ha llegado a disputar tres partidos con España, lo que le ha permitido decantarse por Marruecos.

Según confirmaron a MARCA fuentes cercanas a la Real Federación del país africano, el cambio de nacionalidad deportiva de Brahim Díaz está en camino de resolverse y depende de algunos pequeños detalles administrativos.

El Real Madrid, por tanto, podrá perder al atacante si es convocado para disputar la Copa África el próximo mes de enero.

Otros futbolistas que descartaron jugar con la Selección para hacerlo con Marruecos

Un caso similar al de Brahim Díaz es el de Munir, que también llegó a debutar con la Selección absoluta. Por otro lado, Ez Abde o Achraf Hakimi terminaron decantándose por Marruecos. «Fui a probar con la selección española en Las Rozas, pero vi que no era mi sitio, no me sentía como en casa. No era por nada en concreto, sino por lo que yo sentía, porque no era lo que había mamado y vivido en casa, que es la cultura árabe, ser marroquí. Yo quería estar en la selección marroquí», explicó el lateral del PSG ex del Real Madrid durante el pasado Mundial.

Curiosamente, en el Mundial de Qatar, la Selección cayó frente a Marruecos en octavos de final. Tras llegar con el 0-0 inicial al final del partido y de la prórroga, la eliminatoria se resolvió en penaltis con un 3-0 favorable a la selección africana.