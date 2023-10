Un equipo, dispuesto a romper la banca por Kubo

La estrella de Takefusa Kubo se hace cada vez más grande y, aunque la Real Sociedad ha conseguido retener al atacante de 22 años en sus filas, cada vez son más los equipo que amenazan su continuidad en el cuadro txuri-urdin. El último de ellos, el Manchester United, que está dispuesto a hacer un importante esfuerzo para hacerse con sus servicios.

Y es que el Real Madrid mantiene el 50 por ciento de los derechos, por lo que será el conjunto blanco el que decida si le repesca por 35 millones de euros o no el próximo verano. De lo contrario, Takefusa Kubo podrá abandonar la Real Sociedad en verano si algún equipo, como el Manchester United, paga los 70 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión. Obligado a dar al Real Madrid la mitad, se antoja complicado que el club donostiarra acceda a venderle por una cantidad inferior.

El pasado verano Kubo decidió seguir en la Real Sociedad

Cuestionado por su futuro la campaña anterior, Takefusa Kubo afirmó: «El año que viene voy a ser 100% txuri urdin». Cuestionado por Carlo Ancelotti, el japonés manifestó: «No ha hablado conmigo y yo personalmente tenía miedo que la gente de la Real no me quisiera para el año que viene, pero sí me quiere y estoy muy contento».

En lo que va de temporada, Takefusa Kubo ha disputado un total de 9 partidos con la Real Sociedad en los que ha marcado 5 goles y ha repartido dos asistencias.