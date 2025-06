El fin de la guerra entre Irán, Israel y EEUU, en directo: última hora sobre las centrales nucleares atacadas por EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha acusado este martes a la cadena CNN y al diario The New York Times de intentar desvirtuar el "éxito" de los bombardeos sobre las instalaciones nucleares iraníes con la filtración de un informe de inteligencia que afirma que el programa nuclear de ese país solo se ha visto retrasado unos meses. "Noticias falsas CNN, junto con el fracasado The New York Times, se han unido para intentar degradar uno de los ataques militares más exitosos de la historia. ¡Las instalaciones nucleares de Irán están completamente destruidas!", ha dicho en un mensaje escrito en mayúsculas en su red, Truth Social.

El análisis preliminar de la inteligencia estadounidense del que se han hecho eco los dos medios apunta que el programa nuclear iraní solo se ha visto retrasado unos meses tras la ofensiva del fin de semana contra las instalaciones de Isfahán, Natanz y Fordó.

El documento añade que los bombardeos estadounidenses solo destruyeron una pequeña parte del material nuclear porque la mayoría de las reservas iraníes de uranio enriquecido se trasladó antes de la ofensiva.

