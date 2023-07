Jorge Mendes ofrece a Joao Félix y recibe calabazas de un importante equipo

Sin sitio en el Atlético de Madrid, Joao Félix quiere abandonar el conjunto rojiblanco al igual que hizo durante el pasado mercado invernal, donde recaló en el Chelsea en calidad de cedido. Su agente Jorge Mendes trabaja para buscarle un nuevo acomodo, motivo por el que le ha ofrecido al PSG. Sin embargo Luis Enrique no tiene previsto ofrecerle acomodo en su plantilla por mucho que Kylian Mbappé o Neymar puedan abandonar el equipo.

Así lo ha filtrado L’Equipe, el medio que ha desvelado que el PSG ha dado calabazas a Jorge Mendes por Joao Félix. Otro club al que habría sido ofrecido el luso, según la prensa británica, es al Aston Villa, el equipo que tiene a Monchi como director deportivo y a Unai Emery como entrenador.

Unai Emery ve con buenos ojos y pedirá a Monchi un esfuerzo similar al que ha hecho para sacar a Pau Torres del Villarreal y llevarle al Aston Villa. ¿Terminará regresando Joao Félix a la Premier League este verano?

El padre de Joao Félix y su futuro

Recientemente el padre de Joao Félix fue cuestionado por su futuro en el Atlético de Madrid. “Tiene que estar tranquilo, porque las cosas se van a resolver de una forma u otra”, dijo Carlos Sequeira en Rádio Renascença.

“Joao tiene al agente que lo maneja, Jorge Mendes. Ellos son los que lo están manejando, no tengo nada concreto. No me gusta mucho que me digan que hay tal o cual posibilidad, porque entonces crean expectativas que pueden no cumplirse”, añadió.