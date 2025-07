La UCO pide al Supremo rastrear las donaciones de Ábalos al PSOE desde 2014

La Guardia Civil ha solicitado al magistrado Leopoldo Puente que le autorice para investigar las donaciones de José Luis Ábalos al PSOE desde el año 2014, al detectar que no le cuadran los importes de la Agencia Tributaria con los localizados en sus cuentas bancarias. La Unidad Central Operativa (UCO) razona que la Agencia Tributaria le imputa donaciones al partido socialista por más de 44.729 euros aunque en los productos bancarios del exministro "solo existe constancia" del abono de 8.471 euros en donaciones en la última década.

El oficio, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, expone que no solo no cuadra lo relativo a las donaciones efectuadas desde 2014, sino que tampoco encuentran coincidencias en las cuantías de que percibió Ábalos del Congreso de los Diputados desde el año 2014. Según exponen, la Agencia Tributaria declaró en concepto de retribuciones, dietas y complementos un total de 751.421 euros. Sin embargo, la cuantía reflejada en sus cuentas dimanante directamente del Congreso de los Diputados no supera los 79.841euros; esto es hay una diferencia de más de 671.500 euros.