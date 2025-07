¿Vas a pagar en efectivo este verano? Esta es la multa de Hacienda a la que te expones

Los meses de verano suelen implicar muchos gastos: facturas de electricidad más altas por el uso del aire acondicionado, vuelos, hoteles y salidas a la playa. Aunque con los años se ha perdido la costumbre de pagar en efectivo, todavía hay quienes prefieren llevar dinero en físico durante sus viajes o utilizarlo en épocas de elevado consumo.

Sin embargo, quienes opten por usar efectivo como método de pago este verano deben tener en cuenta las limitaciones legales vigentes en España respecto a su uso.

Límites al uso de efectivo

En 2021 entró en vigor la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Aunque ya existían normas que regulaban el uso del efectivo con el mismo propósito, esta ley introdujo límites más estrictos y nuevas reformas para reforzar el control fiscal.

Desde la entrada en vigor de esta normativa, no se permite pagar en efectivo operaciones de importe igual o superior a 1.000 euros si una de las partes actúa como empresario o profesional. Antes de la reforma, el límite se situaba en 2.500 euros.

No obstante, existen excepciones: si quien realiza el pago no reside fiscalmente en España y no actúa como empresario o profesional, el límite se incrementa a 10.000 euros en efectivo.

Cuidado con fraccionar los pagos

Aunque pudiera parecer que esta ley tiene escapatorias, estas ya han sido previstas y advertidas. Un ejemplo común es fraccionar el pago para aparentar que no se supera el límite legal.

Por ejemplo, si se realiza una operación de 1.500 euros y se intenta pagar 800 euros con tarjeta y 700 euros en efectivo, esto no está permitido. Si el total de la operación supera el límite legal, ninguna parte del pago puede hacerse en efectivo, aunque los importes individuales estén por debajo del umbral permitido.

Sanciones de Hacienda

En caso de incumplir lo establecido por la ley y realizar un pago en efectivo que supere los límites autorizados, ambas partes, pagador y receptor, pueden ser sancionadas.

Según la Agencia Tributaria: "La sanción consistirá en una multa proporcional del 25 % de la base de la sanción, contemplando una reducción del 50 % del importe si se cumplen determinadas condiciones".

Es decir, si se pagan 1.500 euros en efectivo, la base de la sanción será ese mismo importe. La multa ascendería al 25 %, es decir, 375 euros. Sin embargo, si se abona la sanción antes de que Hacienda resuelva formalmente, se aplicaría una reducción del 50 %, quedando en 187,50 euros (equivalente al 12,5 % de la base).