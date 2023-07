El movimiento que traería de vuelta a Marc Bartra a LaLiga

Aunque Marc Bartra tiene dos años más de contra con el Trabzonspor, el conjunto turco no puede seguir haciendo frente a su ficha, por lo que le concederá la carta de libertad si algún equipo de su agrado está dispuesto a ofrecerle acomodo. Si bien se llegó a decir que el ex del Barcelona estaba cerca del Girona, su fichaje no termina por concretarse, motivo por el que ha sido ofrecido al Betis.

Así lo asegura MARCA, que señala que en el club de las Trece Barras ven con buenos ojos dicho ofrecimiento. Y es que el Betis está negociando el traspaso de Luiz Felipe al West Ham, un movimiento con el que inyectaría cerca de 20 millones de euros en sus arcas y que le permitiría liberar masa salarial para inscribir a fichajes que ya tiene apalabrados como los de Hécor Bellerín, Marc Roca o Álex Collado.

El Betis está obligado a fichar a un futbolista en la demarcación de Marc Roca

No obstante, la salida de Luis Felipe obligará al Betis a incorporar a otro futbolista en su demarcación y poder hacerlo a un futbolista que conoce el club, a parte de la plantilla, que es del agrado de Manuel Pellegrini y que recalaría a coste cero como Marc Bartra es una opción muy interesante. ¿Regresará al conjunto verdiblanco un año después de haber salido rumbo al Trabzonspor turco? Tras haber sido ofrecido por sus agentes al equipo andaluz, la pelota ahora está en el tejado del Betis.