Marc Márquez consigue en Japón la única "pole" que le faltaba en MotoGP

A pesar de ser ya campeón del mundo en este 2019, Márquez no se relaja y tal y como prometió parece empeñado en terminar el curso con los mejores resultados posibles. No está dispuesto a regalar nada y esto lo demuestra su "pole" en el Gran Premio de Japón. El de Motegi era el único circuito en el que no lo había conseguido desde que está en MotoGP y con su mejor vuelta de este sábado en la Q2 consigue cerrar ese pleno que le faltaba.

Con una pista mojada pero secándose y mejorando, Marc demostró que es claramente el piloto más en forma y que su superioridad sigue siendo enorme, al hacer la décima "pole" de 2019. Marcó pronto el tiempo bueno y los demás no pudieron ni siquiera ponerle en problemas. En la primera fila le acompañan las dos Yamaha del equipo Petronas: Morbidelli y Quartararo, con Maverick Viñales en la cuarta posición.

Márquez es el gran favorito para la victoria, en un día en el que quiere acabar con esa costumbre de irse al suelo en la carrera siguiente a proclamarse campeón del mundo.