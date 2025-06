La Guardia Civil advierte: esta tarjeta ya no se puede llevar en la cartera

Los ciudadanos solemos llevar numerables objetos en las carteras. Por norma general, todo lo relativo al dinero, es decir, tanto tarjetas bancarias, como monedas y billetes físicos.

Sin embargo, muchas personas suelen llevar más objetos como fotografías de sus seres queridos, pendientes, anillos, billetes de la suerte, tickets de compra, entre otros. En este sentido, la Guardia Civil ha salido a la palestra para emitir un comunicado sobre una de las tarjetas que no se puede llevar en la cartera.

Esta es la tarjeta que no se puede llevar en la cartera

Se trata de un objeto aparentemente inofensivo que ya no se podrá llevar en la cartera, ni si quiera en ningún espacio público. Estamos hablando de las navajas plegables en forma de tarjeta.

Estas tarjetas son más frecuentes de lo que parece, y muchos ciudadanos las llevan encima por si en algún momento necesitan un utensilio filoso para cortar cualquier objeto estando en la calle.

Ahora bien, la propia Guardia Civil ha explicado que esta herramienta está considerada un arma blanca camuflada, por lo que su posesión está prohibida por ley, específicamente mediante la Ley de Seguridad Ciudadana.

Según el artículo 36.10 de dicha ley es una infracción grave "portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas no constituyan infracción penal".

Así pues, si te pillan con una tarjeta de este tipo, te pueden interponer una cuantiosa multa que va desde los 601 euros en los casos más moderados, hasta los 30.000 en los casos más extremos.

7 cosas que nunca debes llevar en la cartera

Además, hay ciertos objetos y elementos que no debes llevar en la cartera, no tanto porque estén prohibidos, sino por si en algún determinado momento terminas perdiendo la cartera.

1. Número de la Seguridad Social: El número de la seguridad social o cualquier documento que contenga este número es un ejemplo de lo que no se debe llevar en la cartera. Estos dígitos podrían facilitar que un estafador haga movimientos en tu nombre.

2. Cheques: Los cheques o comprobantes de depósitos tampoco se deben llevar encima. Estos documentos pueden contener más información de lo que crees, como tu nombre, dirección, número de cuenta bancaria, entre otros. Estos datos podrían utilizarse con fines maliciosos si un estafador los obtiene.

3. Numerosas tarjetas de crédito: Es importante considerar cuántas tarjetas de crédito o débito llevar encima. Los expertos recomiendan llevar una sola tarjeta de crédito y una de débito. Además, esta práctica podría ayudarte a reducir las compras impulsivas innecesarias, consiguiendo así ahorrar más dinero.

4. Múltiples tarjetas de regalo: Tampoco es ideal llevar muchas tarjetas regalo. Si tienes aplicaciones en las que se puede escanear los puntos o regalos de dichas tarjetas, los profesionales aconsejan optar por esta vía en lugar de llevarlas físicamente.

5. Hojas con contraseñas: Muchas personas llevan hojas de papel a modo de notas con información valiosa como contraseñas, números pin o información confidencial. Si pierdes esta información, te expones a que los ladrones se metan a tus cuentas en línea y realizar estafas o obras maliciosas.

6. Exceso de efectivo: Puede que llevar efectivo encima sea útil en diversos momentos del día como pagar implementos de forma rápida o pagar muchas cosas con la tarjeta pues al final no estás viendo el dinero. Sin embargo, es recomendable no llevar demasiado efectivo encima por si pierdes la cartera de casualidad. Los profesionales recomiendan no llevar más de 50 euros encima.

7. Llaves de repuesto: Las llaves de repuesto de casa son otra cosa que no se debe llevar encima, puesto que sería una forma de invitar a los delincuentes a que entren a tu propia casa. Mientras buscas la cartera perdida o interpones una denuncia en comisaría, los ladrones podrían estar buscando tu casa. En su lugar, guarda estas llaves con un amigo o familiar de confianza para evitar poner en riesgo tu propiedad.