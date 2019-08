El Barcelona no arranca a domicilio y sólo logra empatar contra Osasuna (2-2)

El Barcelona volvió a ceder terreno en la Liga al empatar contra Osasuna un partido que empezó perdiendo y que llegó a ir ganando. Por segunda salida consecutiva no ganó, aunque esta vez logró rescatar un punto, no como en San Mamés. Roberto Torres hizo el 1-0 para los locales casi nada más empezar el encuentro. La primera parte de los azulgrana muy pobrísima, pese que jugaron los mismos once que ante el Betis brillaron.

En el descanso Valverde movió el banquillo con éxito. Primero con la entrada del joven Ansu Fati, que con 16 años marcó el empate a uno de cabeza y casi no se lo podía creer. Después con Arthur, que fue el mejor de los suyos, y no sólo por hacer el 1-2. El brasileño movió y dio otro aire al equipo. Cuando parecía que el Barça había hecho lo más difícil, Osasuna volvió a la carga al final y encontró un penalti por mano de Piqué. Absurda, pero mano. Y Roberto Torres repitió para establecer el 2-2 definitivo. Carles Torres tuvo una ocasión clara para hacer el tercero, pero falló en el mano a mano con Rubén.