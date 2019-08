Consejos para tus primeros pasos al jugar torneos

Muchos sois los jugadores amateur que, tras un tiempo entrenando y mejorando vuestro nivel habéis decidido dar un paso más y competir en diferentes torneos, con mejores o peores resultados y de categorías más o menos altas, por el simple hecho de conocer gente nueva, pelear por un premio o simplemente probar suerte.

Seguro que muchos, en los minutos previos, no habéis hecho otra cosa que mirar al resto de jugadores intentando adivinar si juegan bien o mal, si había más nivel o menos que el vuestro y también deseando que no os tocara con alguno que quizá conocíais de competiciones previas y que os ganó con facilidad, por no mencionar los temblores de piernas que pueden dar ya desde el calentamiento.

Pues bien, gracias a los amigos de adidas padel y a este artículo que nos traen en su blog, vamos a ofreceros unos consejos con los que dar ese salto a la competición con más garantías y, sobre todo, tranquilidad.

Este es el artículo:

Todos, cuando comenzamos a competir nos encontramos algo abrumados antes e incluso durante el momento competitivo por diferentes motivos.

El conjunto de estímulos que te rodean, así como el componente emocional inherente a la propia competición hacen de este momento algo especial para el jugador que comienza a participar en los primeros torneos.

A continuación, queremos trasladarte algunos consejos/tips sencillos y fácilmente aplicables a cualquier entorno competitivo para que la experiencia pueda ser lo más agradable posible.

Juego diagonal pádel

Técnicamente

Intenta no experimentar en exceso. Es el momento idóneo para desplegar un juego sólido en donde tus primeros ‘’impactos’’ sean sencillos.

Ejecuta aquellos golpes sobre los que tengas más dominio para así poder ir ganando poco a poco más confianza.

No es el momento para corregir a tu compañero. Piensa que, compitiendo, esto puedo provocar en la pareja un efecto negativo reduciendo el rendimiento actual y futuro de la misma.

Comienza con esos intercambios o ‘’peloteos’’ de confianza. También desde el propio calentamiento buscando sensaciones de golpeo agradables, gestos naturales e impactos ‘’limpios’’ de cara al comienzo de partido.

Recuerda la importancia del juego cruzado (diagonal). Especialmente cuando surjan dudas durante el encuentro.

Tácticamente

Tradicionalmente ha sido un concepto denostado con connotaciones negativas, pero... nada más lejos de la realidad, ya que se trata del pilar básico cuando nos encontramos disputando un torneo.

Todos deberíamos ir trabajando ese ‘’Ojo de Técnico’’, concepto que en numerosas ocasiones he resaltado en diferentes entornos. Este aspecto se puede ir entrenando, conociendo aquellos elementos (pista, nuestro juego, el de los contrarios...) sobre los que poner atención.

Apórtale a tu pareja consejos que le ayuden a ‘’leer’’ el partido que estáis a punto de jugar. Recuerda el propio calentamiento es una oportunidad fantástica para realizar un análisis previo sobre los rivales.

Siempre que te dirijas a tu compañero con un ‘’enfoque táctico’’ hazlo con información corta y que sea relevante.

A nivel táctico intenta buscar aquellas situaciones que potencien vuestras características, el juego en el que os encontréis más a gusto.

Tened claros vuestros movimientos con/sin pelota en cada uno de los sectores de la pista. Concepto clave buscando esa sincronización en la pareja en la búsqueda de rendimiento.

Si te ha parecido interesante y quieres leer el artículo completo, te dejamos el enlace para que puedas hacerlo. ¡A por tu siguiente torneo!