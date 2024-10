La palabra viral de Rüdiger para definir a Lamine Yamal

Antonio Rüdiger habló en una entrevista en el podcast The Inside Scoop en el que repasó sus inicios, su trayectoria en el Chelsea, su fichaje por el Real Madrid y su marcaje a Haaland, entre otras cosas más, donde destacó por encima de todo sus palabras hacia Yamal. "Hay que reconocer el mérito. Tiene sólo 17 años y no es broma lo que está haciendo. El Barcelona tiene a un jugador que tiene toda una carrera por delante. Espero que se mantenga sano porque nunca le deseo el mal a nadie. Ojalá siga sano. Tiene un gran futuro al frente del Barcelona. El jugador que ya es con 17 años es bastante aterrador... da miedo", dijo.

Más Noticias Terror en Anoeta: cinco ultras del Anderlech detenidos por lanzamiento de butacas

Rudiger también fue preguntado por su llegada al Madrid. “Fue surrealista. No podía crearlo. Mi sueño era jugar en la Premier, no pensaba que podía pasar... Es una locura. Es mi tercera temporada aquí y no te lo puedo explicar. Por ejemplo, cuando jugamos en el Bernabéu contra el Bayern la temporada pasada. Tío, no te miento... Marcaron, lo celebraron como que pasaba el tiempo. Hubo un momento cuando marcamos un gol que el VAR dijo que había falta de Kimmich. Ahí, sabía que íbamos a ganar. Tenía esa sensación. Nuestra afición no nos abucheaba ni nada parecido. Estaban animando cada vez más y más. Vini cogió el balón y empezó con sus cosas. Te da confianza. Luego entro Joselu y en dos minutos el partido había cambiado. Así es el Real Madrid. No puede explicarse", alegó.

El germano tiró balones fuera al ser preguntado por si se considera el mejor central del mundo. “Este tipo de cosas las debe juzgar otra gente. Miro a gente como Ramos, Pepe, Thiago Silva... Esa gente para mí era de clase mundial. Si la gente piensa que yo soy como ellos, no les voy a llevar la contraria. Pero, otra gente dice que soy una mierda... y esa me motiva más”, dijo.

Por último, el nombre de Haaland no faltó en la entrevista. “Pienso que soy un defensor de la vieja escuela que ama pelear con delanteros como él. Ese tío es una bestia. No se que come o que hace, pero es... Wow. Su potencia... Cuando veo sus goles sabes que si el centro va alto al segundo palo no puedes ganarle. Es una bestia. Una locura. No marcó contra nosotros y eso, pero pegó un larguero. Es difícil prepárate. atienes que estar prepararte para la batalla física y no dejar mucho espacio a tu espalda porque ahí también es peligroso. Si corres con él, puede ser difícil. Cuando saca el brazo... Hay poca gente que pueda igualarle físicamente. La única persona que he visto que le haya podido igualar es Virgil Van Dijk y Saliba. Bueno y yo...hice mi trabajo (risas)”, concluyó.