La felicitación del Rey a Rafa Nadal

Las reacciones tras el emotivo triunfo de Rafa Nadal ante Medvedev. No es un triunfo más en la espectacular carrera del tenista español. Supone mucho más: es ganar después de estar casi seis meses parado, con una lesión en el pie, herencia de un problema crónico que le afecta desde 2005. Además pasó el covid e incluso no sabía si iba a disputar el torneo. Toni Nadal, el ex técnico de Rafa, con el que ha ganado 17 de sus 21 Grand Slams, asegura que viajó sólo para poder competir. Pues compitió y ganó. Entre los primeros en felicitar al balear estuvo la Casa del Rey, que publicó en sus redes sociales un mensaje para el tenista.

“Rafa, se nos acaban los calificativos. No hay obstáculos para quien no tiene límites. El mejor tenis del mundo lo representas tú”.

La Casa del Rey ya había mandado un mensaje de ánimo para Rafa Nadal a primera hora de la mañana antes de la final. “¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡¡¡Vamos!!!” fue el mensaje lanzado ante la opción del jugador español de ganar su Grand Slam número 21, cosa que ha conseguido, y adelantar al suizo Roger Federer y al serbio Novak Djokovic con los que estaba empatado.

Ese triunfo pone a Rafa en el disparadero: ¿es ya el mejor tenista de la Historia?