¿Es Rafa Nadal el mejor tenista de la Historia?

¿Es ya Rafa Nadal el mejor tenista de la historia? Responde el propio zurdo: “No”. Claro que él está en su papel discreto con esa respuesta y son los demás los que deben valorarlo. Es un debate complicado, sobre todo cuando se trata de jugadores de diferentes épocas, porque, ¿qué hubiera pasado con Rod Laver si no le hubiera pillado la época en la que tenis empezaba a definirse tal y como se conoce hoy, la llamada “era Open”? Pero en el caso de Nadal, Djokovic y Federer, al ser contemporáneos y rivales directos, se podría aceptar la comparación y el parámetro más extendido para definir quién es el mejor es el número de Grand Slams conquistados. Y Rafa ha dado el gran salto en Melbourne: ya tiene 21, rompiendo el empate que le unía con Roger y Novak.

Pero el balear dice “no” entre otras cosas porque la batalla no ha terminado. Visto lo visto en Australia, a Rafa le quedan ganas de competir y de seguir superándose, pese a los impedimentos, las lesiones, el hueso roto de su pie o los años de fatiga; y el próximo reto en lo que respecta a “Grandes” es la reconquista de Roland Garros tras caer en las semifinales de 2021 ante Djokovic. El serbio es un año más joven que el español (34) y está por ver cómo le afecta todo lo que ha sucedido con su exclusión de Australia, que le llevó a no poder jugar en Melbourne por no vacunarse. Incluso está por ver lo que sucederá con el resto de torneos, si le permiten participar en el caso de que la pandemia no dé tregua. Nole es, de puertas afuera al menos, el tenista que más ha mostrado su intención de ser recordado como el mejor y lo que le ha pasado puede dejarle herido de “muerte” tenísticamente o suponer una motivación más para resurgir. En el caso de Federer, con 40 años y sin apenas haber podido competir en los dos últimos, sólo un milagro le haría sumar algún Grand Slam más (Wimbledon) en este 2022. Un milagro que, por otra parte, sólo él podría hacer.

La escalada de Rafa

Nadal ha convivido con el mejor Federer, al que derrocó; y ahora resiste al mejor Djokovic. El zurdo de Manacor supo aguantar como número dos del mundo cuando Roger dominaba por todo el circuito menos en la tierra de Roland Garros, donde Rafa le superaba una y otra vez. En 2008 llegó el cambio de ciclo y el primer momento de gloria del español, su ascenso al número uno. Rafa pasó de estar 15-6 en Grand Slams con Federer en 2009 a ponerse 16-10 en 2011. Fue entonces cuando llegó el “momento Djokovic”, que sólo tenía un “Major”, el Open de Australia de 2008, y que en el transcurso de tiempo que va de 2011 a 2021 sumó 19 más. En tres temporadas (2011, 2015 y 2021) levantó tres de golpe, algo que Rafa también había logrado (2010). El único año en blanco del serbio fue en 2017, con problemas de lesiones y dudas existenciales. Rafa se quedó sin añadir un Grand Slam a su palmarés en 2015 y 2016, donde se le acumularon los problemas físicos graves e incluso una pérdida de motivación, pero París ha seguido siendo su territorio, y también, en parte, el US Open.

A todos sus largos parones encontró solución para volver, como ha hecho en este Open de Australia que le coloca en lo más alto. El balear también podrá decir que tiene un oro olímpico y cinco Copas Davis y dos veces cada uno de los Grand Slams, como Djokovic. El serbio argumentará que los cara a cara con sus dos rivales está ganado, que nadie en la historia ha estado más semanas que él en el número uno, que nadie ha ganado más Masters 1.000 y que en su palmarés figuran cinco Copas de Maestros; una menos que Federer, que ha alcanzado además la centena de torneos levantados y juega de una manera que todos admiran. Muchas cosas pueden ser interpretables. La batalla de los “Slams”, ahora mismo, no. Nadal es el rey.