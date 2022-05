Nadal: “Voy cojo muchos días de mi vida”

“Estoy preocupado porque te he visto cojear”, dice el periodista. “No te preocupes, hombre”, contesta Nadal. “Si me vieras en el día a día no estarías preocupado. Voy cojo muchos días de mi vida”, añade el balear, y se explica: “Tengo una lesión en el pie crónica e incurable con la que tengo que convivir”. Fue la lesión, llamada de Mulller-Weiss, por la que le dijeron, siendo todavía un adolescente, que lo mismo tenía que dejar el tenis. Encontró una solución en unas plantillas imposibles que le han permitido tener una carrera larga y muy exitosa. Es uno de los mejores tenistas de la historia. Es la misma lesión que a mediados del año pasado le hizo parar y se temió lo peor, y no sabía si iba a viajar a Australia y finalmente lo hizo y conquistó su vigésimo primer Grand Slam.

Por eso las algo más de tres horas que estuvo en pista para superar a David Goffin en los octavos del Mutua Madrid Open, partido en el que tuvo que levantar cuatro pelotas definitivas en el tie break del tercer set, tienen una doble lectura. “A medio plazo a nivel físico me sirve estar tanto tiempo en pista, pero también el pie se tiene que adaptar a la competición y al estrés. A medio plazo sirve, pero mañana [para los cuartos] me puedo levantar con más problemas de la cuenta”, explicó Rafa.

En ese partido de cuartos es posible que su rival sea Carlos Alcaraz (el murciano tiene que ganar antes a Norrie), lo que sería el encuentro más deseado en esta edición de Madrid. “Hoy sin ninguna duda él viene mejor que yo. Soy consciente de lo que hay, eso no me lleva a creer que no se puede, pero soy realista y él llega mejor, tiene esa energía de la juventud... Tengo claro quién parte con una ventaja en caso de me enfrente a él. “En ningún caso estoy tratando de sacarme presión, a mi edad no lo necesito”, opinó Rafa. Que también considera que a su edad “es un regalo poder jugar delante” de su “gente”.

Rafa alabó a Alcaraz. “Gracias a dios que ha llegado alguien como Carlos que mantendrá nuestro nivel tenístico por muchos años. Creo que ganará mucho los próximos diez, doce, catorce años.. Lo tomo como un relevo natural, la historia se repite. Yo con mis años ya no creo que haya una gran rivalidad con él. Mis rivales han sido Federer, Djokovic, Murray...”, aseguró “Quiero intentar ganar, pero que me sirva para el futuro. Para mí lo más importante es quién vaya a ser mejor dentro de tres semanas [en Roland Garros], esta es mi realidad porque nunca me tomo torneos como Madrid y Roma preparación para nada porque son muy importantes, pero esta es mi realidad ahora”, finalizó.