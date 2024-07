La opinión de Dani Muñoz de la Nava: "Alcaraz parece un jugador salido de un laboratorio"

Carlos Alcaraz ha ganado su segundo Wimbledon. Así lo analiza Dani Muñoz de la Nava, extenista y en la actualidad comentarista en RTVE:

Puede que la gente no sepa lo que tenemos, pero lo que está consiguiendo Carlos Alcaraz, y más con 21 años, es dificilísimo. Parece un tenista salido de un laboratorio. Lo hace absolutamente todo bien y encima lo hace siendo súper precoz. Es difícil mejorar las prestaciones que tiene.

Un Djokovic descafeinado

En la final me ha parecido que Djokovic estaba un poco apagado, como con ganas de justificar que viene de estar lesionado, como le pasó un poquito con toda esa pelea que tiene con el público que no le beneficia; algo apático y no el jugador competitivo de siempre. Es verdad que daba la impresión de que tenía alguna molestia en la rodilla, se ha notado en algunos detalles, pero no sé si es una parte mental, del show o que realmente estaba tocado. Lo que está claro es que operarse hace un mes y llegar a la final de Wimbledon está al alcance de él y pocos más. Hay que darle todo el valor que tiene.

La tranquilidad de Alcaraz

Pero es Novak Djokovic y en algún momento te va poner en apuros. Con el 1-1 en el tercero ha gritado, con 3-2 las dos bolas de break que ha tenido, pero esas opciones que ha tenido el serbio para darle la vuelta, dentro de lo lejos que estaba, Carlos las ha gestionado muy bien. Lo ha hecho cuando está nervioso y tenso, lo que demuestra que está tocado por una varita mágica. Incluso perdiendo los tres “match points” en el 5-4 lo tranquilo que ha estado, miraba a su equipo, decía que “sí” con la cabeza... Ha mostrado un nivel de confianza brutal y un nivel de sensaciones que está al alcance de pocos, porque no se le nota nervioso.

Recuperarse de ese momento es lo que tiene más mérito de lo que ha hecho: con todo totalmente encarrilando y pasando por encima a Djokovic, se despista un poco con la doble falta, el grito que le pegan desde la grada cuando va a dar la derecha en el aire... Pero ha seguido tranquilo, vuelve a sacar bien, empieza bien el tiebreak, y no hay ningún resquicio

El físico

Otra cosa es que físicamente es descomunal: sus apoyos, siempre detrás de la pelota. En hierba necesitas muchísimo las piernas, Federer podía parecer que no, pero tenía unos apoyos buenísimos y se apoyaba muy bien, tenía mucha fuerza para recuperar los contrapiés; y lo mismo Rafa y Novak, y ahora Carlos.

Tiene de todo

También saca tan bien... Casi todos sus saques son placenteros. Entonces sumamos: servicio, derecha, revés, la mano, el físico, la cabeza, la estabilidad emocional... Por eso tenemos un jugador que parece sacado de un laboratorio.

Que haga su camino

Queda mucha vida, muchas posibles lesiones, el nuestro en un mundo con demasiadas distracciones, demasiado dinero, y es difícil mantenerse muchos años con estabilidad emocional y los pies en el suelo. Si no se despista, será un tenista único. Ya lo es. No hay que hacer comparaciones con nadie. Dejémosle que haga su camino.