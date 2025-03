¿Quién es el mejor de la historia, Djokovic, Nadal o Federer? Tsitsipas tiene su particular forma de verlo

Stefanos Tsitsipas ha vuelto al “top 10” y está con confianza después de un mal arranque de 2025. Fue eliminado en primera ronda del Open de Australia (Grand Slam en el que ha llegado a ser finalista) por el estadounidense Michelsen, y perdió por sorpresa en los cuartos de Rotterdam contra el italiano Bellucci y en el estreno en Doha ante el serbio Medjedovic.

Pero en Dubái sufrió un cambio que le llevó a ganar el título y esas buenas sensaciones las está manteniendo en el primer Masters 1.000 de la temporada, Indian Wells, donde ya está en los octavos de final. Su última víctima ha sido el siempre duro Berrettini, al que venció con solvencia: 6-3 y 6-3. Ahora le espera el danés Holger Rune, al que nunca ha vencido en sus tres enfrentamientos previos.

“Me enfoqué en mi servicio”, confesó el tenista griego, tras vencer al italiano. No tuvo que hacer frente a ninguna pelota de break en todo el encuentro. “Pienso en cómo voy a mantener el servicio, cómo voy a presionar al oponente. Hay una ventaja adicional de mantener el servicio más fácilmente, tienes más tiempo para concentrarte en la devolución”, continuó.

Djokovic, Nadal, Federer: el eterno debate del mejor de la historia

Del “Big 3”, los dominadores del circuito durante los últimos 20 años, sólo sigue en activo Novak Djokovic, después del adiós de Roger Federer en 2022 y el de Rafa Nadalel pasado noviembre, en la Copa Davis. El serbio ha batido todos los récords, especialmente destacados son sus 24 Grand Slams (22 de Rafa y 20 de Roger) y las 428 semanas como número uno (310 el suizo y 209 el español), pero el debate de quién es el mejor tenista de la historia tiene matices para muchos. Tsitsipas, que se ha enfrentado a los tres, aporta su particular punto de vista. “El mejor tenista de todos los tiempos para mí no se basa en los títulos. Tiene que ser el que ha atraído a más gente a las pistas, el que más ha hecho disfrutar, el que más ha inspirado a la gente a hacer algo útil con su vida. Si tenemos todo esto en cuenta, me quedo con Roger Federer. Después, diría que Rafa Nadal”.

Tsitsipas contra el "Big 3"

Tsitsipas se midió cuatro veces a Roger Federer y tiene un gran balance de 2-2. Además, los dos triunfos del heleno fueron en grandes escenarios: los octavos de final del Open de Australia 2019 (6-7 [11/13], 7-5, 7-6 [7/3] y 7-6 [7/5]) y las semifinales de las Nitto ATP Finals de esa misma temporada (6-3 y 6-4). Contra Nadal tiene dos triunfos en nueve enfrentamientos. Al español logró remontarle dos sets en contra en los cuartos de final del Open de Australia 2021 (3-6, 2-6, 7-6 [7/4], 6-4 y 7-5), pero no pudo con él en ninguna de las tres finales que jugaron, dos en el Conde de Godó en Barcelona (2018 y 2021) y una en el Masters 1.000 de Canadá (2018). Contra Djokovic, el griego tiene un 12-2, aunque su último triunfo fue en Shanghái en 2019 (3-6, 7-5 y 6-3). Desde ahí, ha sufrido once derrotas consecutivas, incluida la final de Roland Garros 2019, en la que Tsitsipas llegó a ir dos sets a cero arriba, y la del Open de Australia 2023.