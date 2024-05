El vídeo viral de la casa-oficina del Cádiz donde quieren conseguir más de 370 millones de euros.

El Cádiz afronta una nueva etapa en Segunda División después de descender. El equipo gaditano vive un momento tenso, donde los aficionados señalan a la junta directiva, con Manuel Vizcaíno al frente, como los responsables de esta situación. Sin embargo, la parte deportiva pasó a un segundo plano después de que GOL desvelase unas imágenes que fueron virales en redes sociales.

"El Cádiz descendió a Segunda División, pero esto no es el problema. El presidente Vizcaíno gana 1.400.000 euros aproximadamente y el vicepresidente alrededor de 400.000 por llevar la parte tecnológica. El presidente dice que aparte también hace funciones de director deportivo para así justiciar su salario. Un juez dijo ya que eso es un precio desorbitado y le invitó a que se baje ese sueldo. Este vídeo es la casa-oficina en calle de los Moros número 32 que está en el Puerto de Santamaría y esas, aparentemente, son las oficinas donde se quieren conseguir 371 millones de euros para un proyecto tecnológico. No me da la sensación de que ese lugar sea una oficina donde se pueda conseguir ese dinero", dijo el periodista Pedro Morata.

"Esto es muy pintoresco... Me eché las manos a la cabeza. El vicepresidente del Cádiz, Rafael Contreras, fundó una empresa Humanox de espinilleras de futbolistas. El Cádiz se gastó 345.000 euros en espinilleras que luego no utilizaron. Esto da para una serie de Netflix", aseguró el periodista.

"Sí, por favor. Necesitamos investigación, periodismo honesto, y que se destape el entramado societario entre Vizcaíno y Contreras, y además, el tema de comisiones por fichar en según que agentes y/o empresas de representación de jugadores, que se podrán ver, que son las mismas". "Por favor, continúa denunciando la situación en la que estamos por culpa de estas hienas que nos van a llevar a Dios sabe donde, pero no a ningún sitio bueno". "Lo mejor que creo que ese edificio en la Calle de los Moros salió en un equipo de investigación lo que no recuerdo porque es… pero recuerdo verlo visto ese edificio en ese programa y era por algo así pareció malversación o apropiación de algo… tendría que buscarlo…", son algunos de los comentarios de los usuarios.

Estas informaciones también coinciden con las declaraciones que hizo Quique Pina, exconsejero del Cádiz. “El objetivo es que he vivido una lucha tremenda con la única intención de volver a gestionar el Cádiz porque debo ser el máximo accionista. Mi ilusión es gestionar el club en la que categoría que esté. Ya se ha demostrado anteriormente, que estuve en Segunda B. Tengo el accionariado de Calambur que representa mi familia. Denuncio los salarios porque en una impugnación de Calambur en una junta, hay un juez que dice que es excesivo un salario de casi 2 millones en Primera y uno en Segunda. Por eso se puede hablar de descapitalización", aseguró.