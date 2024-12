Por qué el poder naval chino podrá derrotar a la Armada de EEUU en un escenario de guerra próximo

La Armada china, conocida como el Ejército Popular de Liberación Marina (PLAN), está inmersa en las mayores maniobras navales desde 1996, según Taiwán. El portavoz del Ministerio de Defensa en Taipei, Sun Li-fang, ha revelado que el despliegue chino se extiende desde las islas del sur de Japón hasta el Mar de China Meridional y cubre el área más grande desde que China realizó ejercicios de guerra alrededor de Taiwán. Según datos de la isla, unos 90 barcos del gigante asiático participan en los simulacros. Desde Estados Unidos miran con inquietud la exhibición de músculo militar de su rival en un momento de grandes dudas dentro del Pentágono sobre cuál debe ser la mejor estrategia para evitar que Pekín supere el poder naval estadounidense en las próximas décadas.

Un estudio reciente del Center for Strategic and International Studies concluye que si China sigue expandiendo su flota al ritmo actual y Estados Unidos no revitaliza su industria naviera, en un futuro Pekín podría salir victorioso en un escenario de guerra naval. Al comparar las capacidades de combate, los analistas utilizan una métrica integral que tiene en cuenta no solo la cantidad de buques, sino también su fuerza de combate real. Por ejemplo, si bien Estados Unidos sigue liderando en cantidad y calidad de submarinos nucleares, los buques de China se están poniendo al día en términos de capacidad y tecnología.

A nivel cuantitativo, China posee la mayor fuerza de combate marítimo del mundo, con 234 buques de guerra frente a los 219 de la Armada estadounidense. En el recuento chino destacan 79 submarinos, 50 destructores, y 46 fragatas, junto con tres portaaviones en servicio activo. Además, China está desarrollando nuevos portaaviones y mejorando su flota submarina con modelos más avanzados. El citado estudio deja fuera de su cómputo los barcos que desplazan menos de mil toneladas, incluidas 80 pequeñas embarcaciones patrulleras armadas con misiles operadas por el la armada del Ejército Popular de Liberación.

Si se incluyeran todas las embarcaciones de guerra de cualquier tonelaje, China tenía en 2020 350 buques militares y submarinos en comparación con los 293 de la US Navy, según el informe sobre la capacidad militar de China de ese año presentado al Congreso de los Estados Unidos.

Pero más no siempre es mejor. Estados Unidos sigue teniendo once portaaviones frente a los tres de la armada china. Sin embargo, un estudio reciente concluye que las flotas más grandes de la historia ganaron 25 de las 28 guerras. Análisis de simulación de juegos de guerra en el mar revelan que Pekín China perdería 52 buques de guerra de superficie en comparación con 20 barcos equivalentes estadounidenses. Incluso después de sufrir tales pérdidas, China todavía tuvo más buques de guerra de superficie que Estados Unidos y pudo continuar la batalla naval.

A día de hoy, Estados Unidos sigue teniendo ventaja en lo que respecta a cruceros y destructores con misiles guiados. Los destructores, en particular, constituyen la columna vertebral de cualquier flota moderna debido a su capacidad para múltiples misiones, su velocidad y su alcance de crucero. Los 73 destructores de Estados Unidos le permiten ejercer control sobre el mar y proyectar poder en mayor medida que los 42 destructores de la PLAN. Pero China está cerrando la brecha, ya que ha duplicado su flota de destructores pasando de 20 en 2003 a 42 en 2023. La PLAN opera 23 destructores botados en los últimos 10 años en comparación con 11 destructores estadounidenses operativos. China también ha botado ocho cruceros desde 2017, mientras que Estados Unidos no ha botado un nuevo crucero desde 2016.

El estudio del Center for Strategic and International Studies sugiere EEUU podría contar con sus socios regionales. En este caso, la Fuerza Marítima de Autodefensa japonesa dispone de 4 cruceros, 34 destructores, 10 fragatas y 4 portahelicópteros, dos de los cuales pronto serán capaces de lanzar aviones furtivos F-35. La marina surcoreana opera 3 cruceros, 6 destructores, 16 fragatas y 5 corbetas. Si cualquiera de las dos armadas lucha junto a los Estados Unidos, la PLAN perderá su ventaja numérica, asegura el informe.

La evaluación de la Oficina de Inteligencia Naval de EEUU asegura que China tiene "docenas" de astilleros comerciales más grandes y más productivos que los astilleros estadounidenses. Otro dato inquietante para el Pentágono: China tiene 230 veces la capacidad de construcción naval de Estados Unidos.

El gigante asiático acumula más de una década de transformaciones de sus Fuerzas Armadas acompañado de un aumento del gasto militar casi 10 veces mayor que a mediados de los noventa, según datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI). Pese a ello, el Ejército chino carece de experiencia y su capacidad nuclear es menor que la EEUU. El objetivo declarado del presidente Xi Jinping es convertir a las ejércitos chinos en una "fuerza de clase mundial" para 2049.