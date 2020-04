Inditex, propietario de marcas como Zara o Massimo Dutti, no presentará finalmente ningún ERTE en abril. El presidente del grupo textil, Pablo Isla, ha anunciado que la empresa va a seguir sosteniendo con recursos propios el pago de la retribución a toda su plantilla en España, como ha venido haciendo hasta la fecha, según ha explicado la compañía en un comunicado. En consecuencia, “ha decidido no presentar ningún Expediente de Regulación Temporal de Empleo en el mes de abril para el personal de tiendas, por lo que la plantilla al completo recibirá su nómina íntegra sufragada por la empresa”, asegura la nota. Inditex da así marcha atrás a su intención de presentar un ERTE para los trabajadores de sus tiendas si el estado de alarma se prolongaba más allá del 15 de abril. La medida habría afectado a unos 25.000 trabajadores, ya que su personal de fábrica, logística y servicios centrales no iba a sufrir ninguna medida de este tipo. En cualquier caso, la compañía aseguró que iba a asumir con fondos propios la diferencia para completar los salarios.

En cualquier caso, la opción de presentar un expediente más adelante no está descartada por la compañía. “En función del desarrollo de la emergencia sanitaria y del estado de actividad de las tiendas, la empresa podrá estudiar más adelante la posibilidad de aplicar, para el personal de tienda, alguna de las herramientas propuestas por el Gobierno para preservar empleo”, ha detallado en el comunicado.