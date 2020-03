Inditex ya ha diseñado una hoja de ruta para afrontar los posibles escenarios que se puedan derivar de la prolongación o no del estado de alarma actual para atajar la pandemia del coronavirus. La compañía textil va a asumir el 100% del coste de toda su plantilla en la primera fase del Covid-19, según explican fuentes del grupo. Si el 15 de abril persisten las restricciones de movimiento y actividad y no ha logrado abrir sus tiendas en España, la empresa aplicará un ERTE para el personal de tienda y cubrirá la diferencia para completar su salario. La medida afectaría a unos 25.000 trabajadores. Inditex garantiza que su personal de fábrica, logística y servicios centrales no tendrá ningún ERTE, según aseguran estas fuentes.

Tras la presentación ayer de sus resultados, el grupo gallego explicó ayer que una de sus prioridades iba a ser la de proteger el empleo de su plantilla, al tiempo que aseguró que iba a estudiar las “herramientas” que el Gobierno ha puesto a disposición de las compañías para afrontar el parón de actividad derivado del estado de alarma. El Ejecutivo ha aprobado flexibilizar los ERTEs, de tal forma que se tramiten en un plazo de una semana y que las compañías que se acojan a este figura y no acometan despidos quedarán exoneradas del pago de cotizaciones por contingencias comunes que tienen que pagar durante el tiempo que dure el expediente.

Ante el cambio de escenario que ha supuesto la irrupción del coronavirus, la compañía gallega también está explorando la capacidad de convertir parte de su capacidad de fabricación textil a producción de material sanitario, para cuyo objetivo se ha involucrado a su equipo de producción, según ha informado hoy a través de un comunicado. La compañía asegura que ha identificado la posibilidad de fabricación de batas protectoras en España, para lo que considera necesario realizar una serie de ajustes sanitarios y confirmar la disponibilidad de materia prima.