Los precios en origen de la almendra se hunden

Los precios en origen de las almendras han registrado importantes recortes en comparativa anual, salvo en el caso de las variedades ecológicas. Por otro lado, durante la semana pasada continuaron los descensos en las cotizaciones en las principales lonjas. Tomando como referencia lo sucedido en Mercamurcia, una de las principales plazas a estos efectos, las caídas en los precios que se han registrado a principios de julio de 2020 en relación con las mismas fechas del año anterior han oscilado entre el 17 y el 33 por ciento, con la única salvedad de la ecológica, que ha tenido un repúnte de casi el 17 por ciento. El descenso menos acusado se ha producido en la variedad marcona que se pagó en la última sesión a 5,08 euros por kilo en grano frente a los 6,16 de hace un año. La comuna han bajado de 5,19 a 3,38 euros, lo que supone un recorte del 34 por ciento.

Cosecha

Por otro lado, en unas pocas semanas comenzará a recogerse la cosecha de este ejercicio y ya han aparecido las primeras estimaciones. Según la Mesa Nacional de Frutos Secos, compuesta por las organizaciones agrarias y las cooperativas, durante esta campaña se obtendrán más de 95.000 toneladas; no se han hecho comparaciones con el año pasado, porque se ha cambiado la metodología. En cualquier caso, se trata de una cosecha importante, que refleja ya la entrada en producción de las primeras plantaciones intensivas y superintensivas que se han realizado en los últimos años. La superficie productiva asciende a 449.172 hectáreas. Por comunidades autónomas, es Andalucía la que cuenta con una mayor superficie de hectáreas, seguida de Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón y la Comunidad Valenciana. Desde la citada Mesa han precisado que en la superficie considerada no se incluyen como productivas un total de 118.000 hectáreas de almendros que aún no han entrado en producción. En cuando a la cosecha que se recogerá, la clasificación también está encabezada por Andalucía con una previsión de casi 30.000 toneladas, seguida de Castilla-La Mancha, en la que se esperan obtener 21.000, y Aragón, con 16.552.

La evolución de los precios de la almendra en el mercado interior depende en gran medida de lo que suceda en los exteriores y fundamentalmente de lo que pase en California (Estados Unidos), que es la principal región productora del mundo. En medios del sector se mira con preocupación la diferencia que hay tanto en rendimientos como en costes entre los almendros tradicionales y los que se han plantado en los últimos años.