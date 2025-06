El «lento, tonto y testarudo» de la Fed planta cara a Trump: sin bajada de tipos a la vista en EE UU

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, descartó comprometerse este martes con una bajada de tipos en julio, al tiempo que ha destacado la «alta incertidumbre» respecto al posible efecto proinflacionario de los aranceles impuestos por Donald Trump.

«Creo que si resulta que las presiones inflacionistas se mantienen estables, entonces llegaremos a un punto en el que recortaremos los tipos más pronto que tarde. Pero no me gustaría [...] referirme a una reunión en concreto», explicó durante su comparecencia semianual ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Powell aseguró que la Fed «no tiene por qué apresurarse» al estar tanto la economía como el mercado laboral en buena forma, aunque precisó que un debilitamiento «importante» del empleo sería un «casus belli» para ajustar el precio del dinero. En cualquier caso, el «guardián del dólar» apunta a la incertidumbre en torno al impacto de los aranceles sobre los precios y a su «posible persistencia» como las causas para mantener congelados los tipos en EE UU.

Powell y Trump llevan meses a la gresca en torno a la política monetaria del banco central estadounidense y ayer el presidente de EE UU no dejó pasar la oportunidad de cargar contra el responsable de la Fed. Trump volvió a reclamar a la Reserva Federal que recorte los tipos de interés para abaratar los costes de financiación del país. «Jerome Powell ‘‘el lento’’, de la Fed, estará hoy en el Congreso para explicar, entre otras cosas, por qué se niega a bajar los tipos. Europa ha tenido 10 recortes, nosotros cero. No hay inflación y tenemos una gran economía. Deberíamos estar, al menos, dos o tres puntos por debajo», escribió Trump en un «post» de su red social «Truth Social».

«Espero que el Congreso haga trabajar de verdad a esta persona tan tonta y testaruda. Pagaremos por su incompetencia durante muchos años. La junta [de la Fed] debe movilizarse. ¡hagamos América grande de nuevo!», añadió el presidente de EE UU.

El mandatario republicano asegura que el abaratamiento del precio del dinero ahorraría al Estado 800.000 millones de dólares (689.682 millones de euros) anuales en intereses. No obstante, Trump ha afirmado falsamente que el Banco Central Europeo (BCE) ha reducido los tipos diez veces, cuando han sido ocho, a la vez que ha obviado que la Fed hizo lo propio en tres ocasiones a finales de 2024.

Powell reconoció que tanto la Fed como expertos independientes anticipan un repunte de la inflación en los próximos meses. En este sentido, indicó que el comercio minorista aún está agotando inventarios de febrero, por lo que no se habrían comercializado artículos adquiridos antes de la aplicación de los aranceles.

«Realmente no sabemos cuánto se va a repercutir a los consumidores. No lo sabemos, y no lo sabremos hasta que lo veamos. Podría ser menos de lo que esperamos. Podría ser más. Tenemos que esperar y ver», explicó el presidente de la Reserva Federal estadounidense, aunque recordó que las expectativas de inflación a largo plazo siguen siendo «congruentes» con el objetivo del 2%.

Por otra parte, Powell se mostró favorable a reducir la ratio de apalancamiento suplementario mejorado (eSLR), uno los principales requisitos de capital a los que está sometida la gran banca, para incentivar que las entidades operen en actividades con poco margen de beneficio, pero seguras, como los mercados del Tesoro.