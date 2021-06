Cataluña se lleva casi el 40% de los 11.785 millones del Fondo de Financiación para el tercer trimestre del año

El Ministerio de Hacienda, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha acordado asignar a las comunidades autónomas para el tercer trimestre de 2021 un total de 11.784,99 millones con cargo al Fondo de Financiación, de los cuales Cataluña será la región mas beneficiada abarcando 4.505,23 millones, que suponen el 38,23% del total. En este Fondo de Financiación no se encuentran todas las Comunidades Autónomas y solamente están adscritas las que así lo pidieron al Ministerio de Hacienda: Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Tras Cataluña, que se lleva el 38,23% del total, se sitúa la Comunidad Valenciana, que abarca el 22,7% (2.675,03 millones). Les sigue Andalucía, que se encuentra enmarcada en el compartimento de Facilidad Financiera y abarca el 17,30% del total (2.038,60 millones); Castilla-La Mancha, con 6,94% (817,52 millones); Murcia, que se lleva el 5,33% (628,35 millones); Baleares se lleva el 3,8% (448,36 millones); Aragón abarca el 2,3% (270,76 millones); Cantabria se lleva el 1,55% (182,97 millones); Extremadura, con 1,46% (172,24 millones) y en último lugar se sitúa La Rioja, que se lleva el 0,39 (45,93 millones).

Además, hoy también se ha aprobado la asignación de 1.173,75 millones adicionales para atender necesidades pendientes de financiar del déficit de 2020, el denominado Extra FLA. Esta asignación afecta a las Comunidades de Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana. El acuerdo prevé que se sufrague el 75% del importe pendiente de financiar del déficit de 2020 con cargo al Tramo II Déficit del compartimento FLA. De este tramo, Cataluña se lleva 251,25 millones; Murcia, 195 millones y Comunidad Valenciana, 727,5 millones.

De otro modo, la CDGAE ha acordado la asignación procedente del Fondo de Financiación a entidades locales con que contarán los ayuntamientos para hacer frente a sus deudas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Tesorería General de la Seguridad Social y las derivadas de la Línea ICO del año 2011. En concreto, las deudas que se financiarán en particular con el Fondo de Ordenación, uno de los tres compartimentos del Fondo de Financiación de entidades locales, serán por valor de 313,02 millones de euros, que corresponden a 38 ayuntamientos.