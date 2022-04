Los sindicatos presionan a los empresarios con más conflictos laborales si no suben los salarios

Nueve y medio millones de personas en España no pueden llegar a fin de mes por la inflación, han denunciado este lunes los sindicatos CC OO y UGT durante una rueda de prensa con motivo de la celebración del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo. Bajo el lema” La solución: subir salarios, contener precios, más igualdad”, los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han reclamado topar el precio del gas para rebajar las facturas energéticas, subir los salarios con la inflación para evitar una nueva devaluación de los sueldos y medidas de igualdad. Además, UGT y CC OO han alertado a la patronal CEOE de que si no se sienta a negociar un acuerdo con alzas salariales y cláusulas que garanticen el poder adquisitivo de los trabajadores habrá un aumento de la conflictividad en los próximos meses.

Unai Sordo ha iniciado su intervención haciendo hincapié en la necesidad de “modificar la configuración de los precios energéticos de España”. “Es fundamental desacoplar el gas y topar su precio para que deje de contaminar el conjunto de los precios de la energía en nuestro país”, ha señalado. “El elemento central de la contención de precios es cambiar la forma en la que se determina el mix energético. Con llevar el IVA eléctrico al super reducido no vamos arreglar prácticamente nada”, ha apostillado.

En cuanto a las medidas salariales, el secretario general de CC OO ha criticado la falta de efectividad y de ambición del plan de medidas contra los efectos de la guerra para proteger a las familias vulnerables. “No se trata de paliar solo la pobreza severa. Esto va de que hay millones de personas con ingresos muy bajo donde el incremento de la inflación está haciendo que no lleguen a final de mes”, no solo por el precio de la energía, sino por el conjunto del precio de la compra, ha alertado Sordo.

Revisión de salarios conforme a la inflación por convenio

En torno nueve y medio millones de personas en España no pueden llegar a fin de mes por la inflación, según los cálculos de ambos sindicatos. En este grupo se encuentran personas que cobran alrededor de 1.000 euros, desempleados y perceptores de pensiones no contributivas. Por ello, CCOO y UGT solicitan que se habiliten prestaciones para cubrir estas necesidades.

Ante este escenario, Sordo ha reclamado una subida de los salarios conforme a la inflación y ha denunciado “las actitudes de las organizaciones empresariales que están tratando de que todo el incremento de los precios y de la inflación vaya a las espaldas de los trabajadores”. “No puede ser que las empresas repercutan precios, incrementen precios, pero a la vez congelen salarios. Si las medidas para contener los precios de la energía acabaran disminuyendo la inflación en la segunda parte del año, se pueden contener los costes para las empresas, pero con toda seguridad las empresas no van a bajar los precios en la misma proporción, con lo cual va a haber una mejora de los excedentes empresariales, y los sindicatos no vamos a tolerar que las mejora de los excedentes empresariales no se trasladen a los salarios”, ha afirmado.

El líder de CC OO ha sido aún más crítico en sus declaraciones y, haciendo referencia a CEOE, ha declarado que “el poder económico en España está pensando solo en cómo hacer caja aprovechando la inflación, que la puede repercutir a precios y que luego, si contiene los salarios, le permite mejorar sus excedentes empresariales, y esto no es de recibo”.

“Los sindicatos vamos a ser beligerantes para que en los convenios colectivos se lleven los mismos planteamientos que estamos marcando a la CEOE en el AENC”, ha señalado Unai Sordo en relación a la subida salarial. En este sentido, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha denunciado que “con una inflación del 10%, si no subimos los salarios y las pensiones la mayoría nos vamos a empobrecer”. En este contexto de negativa de la patronal a subir los salarios, Álvarez ha recordado que “solo el 16% de los convenios colectivos tienen cláusula de revisión salarial y eso es una ruina, por ello hay que centrar la reivindicación en la actualización de los salarios con la inflación”. “Las cláusulas de revisión y de garantía salarial son necesarias para evitar que esta inflación la paguen los salarios, para evitar cualquier situación de espiral inflacionista y para evitar que al final de año los salarios paguen el pato de esta crisis de precios” a causa de la energía, ha puntualizado Unai Sordo.

Conflictividad laboral en la segunda mitad del año

Los sindicatos también han querido lanzar otro mensaje a los dirigentes de la CEOE: no firmarán acuerdos con la patronal que impliquen la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. “Vamos a tensionar la negociación colectiva si las organizaciones empresariales (haciendo referencia a la CEOE) continúan con su cerrazón en los distintos convenios colectivos. Es más que previsible un incremento de la conflictividad laboral en la segunda parte del año en el marco de la negociación de los convenios”, ha advertido Unai Sordo.

“La CEOE tiene que ser plenamente consciente de que si no hay un acuerdo de negociación colectiva de carácter general que nos permita proteger a los sectores más vulnerables, con mayoría de trabajadoras, este acuerdo tiene un carácter relativo”, ha añadido Pepe Álvarez. El secretario general de UGT ha puntualizado que el problema de la negociación de los convenios colectivos no está en los sectores con presencia sindical y empleo establece, sino en aquellos donde hay una situación de mayor precariedad. “En este proceso la CEOE se juega que bloqueemos que los aspectos que la reforma laboral delega a la negociación colectiva no se traten”, ha apostillado el secretario general de UGT, haciendo referencia al tratamiento de los fijos discontinuos o a ampliar el contrato de circunstancias de la producción de seis meses a 12 meses”, ha advertido.

La CEOE, el Banco de España, la vicepresidenta Nadia Calviño y hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han posicionado en contra de subir los salarios con la inflación para evitar que este problema coyuntural se convierta en estructural, una postura con la que discrepan CC OO y UGT. “En nuestra opinión, España no tienen ningún riesgo de espiral inflacionista por cómo evolucionen los salarios, pero España sí tiene un riesgo de que se desinfle la demanda interna si los salarios vuelven a sufrir una devaluación en los próximos trimestres y años. El sostenimiento de la demanda interna es una variable clave para salir de la crisis y es incompatible con la devaluación de los salarios”, ha explicado Unai Sordo.

“España tiene que olvidarse de políticas de devaluación interna. Un pacto de rentas no es equivalente a un pacto de devaluación salarial y para garantizar que los salarios no pierde poder adquisitivo con esta inflación tan alta necesitamos cláusulas de revisión salarial y si CEOE se obceca en su negativa que ahora mismo tienen encima de la mesa, el escenario es de conflictividad creciente”, ha añadido.

En este mismo contexto, el dirigente de CC OO ha calificado como “temeridad” e “imprudencia” que alguien plantee acometer una bajada generalizada de impuestos. “España sería un país intervenido en menos de un lustro, porque el deterioro del cuadro macroeconómico de nuestro país sería de tal calibre, en un momento en el que la economía sigue requiriendo de la palanca de inversión pública, que en el momento en el que en Europa se recuperaran objetivos de déficit y deuda pública, nuestro país estaría en una situación insostenible”, ha subrayado Unai Sordo en una semana marcada por la propuesta de reducción fiscal planteada por el presidente del PP, Alberto Núñez de Feijóo.

Señalan a CEOE por cuestionar la revalorización de las pensiones

En cuanto a los objetivos salariales a medio plazo, Pepe Álvarez ha recordado que a final de año ambos sindicatos quieren “tener un Salario Mínimo Interprofesional del 60% del salario medio. Es un compromiso y tiene que convertirse en una realidad. Por ello, la meta de llegar a los 1.064 euros de SMI en 2023 es una meta que tiene que estar en las manifestaciones del Primero de mayo”.

Durante las últimas semanas, tanto CEOE como partidos de la oposición como el PP han cuestionado la revalorización de las pensiones conforme a la inflación, una postura que los sindicatos han reprochado. “Me parece un escándalo que quienes han firmado el acuerdo de pensiones hoy ya estén planteando que no se mantenga el IPC como elemento de revisión de las pensiones de nuestro país. Me estoy refiriendo a la CEOE. Pero me parece increíble que el PP, dentro de las medidas económicas para 2022, plantee la no revisión de las pensiones con el IPC”, ha declarado Pepe Álvarez.

A este respecto, Unai Sordo ha añadido que “no es de recibido que quien cuando se pactó la reforma laboral hizo bandera del ‘aquí no se toca una coma’, recordarán la frase de Antonio Garamendi, ahora a la primera de cambio diga que no se pueden revalorizar en función del índice que ha pactado CEOE en junio del año pasado. ¿No era que no se tocaba ni una coma o firman ustedes los acuerdos al tuntún?”.