Viajes del Imserso: se abre un nuevo plazo para apuntarse en 2023

La temporada 2022-2023 de los viajes del Imserso lleva en marcha desde el pasado otoño pero arranca el nuevo año cargada de novedades y de confusiones. Recientemente se dio a conocer que el Imserso ha abierto un plazo extraordinario de presentación de solicitudes para participar en los viajes de turismo. Sin embargo, aunque la fecha de apertura de ese plazo está clara, 13 de diciembre de 2022, se han publicado varias informaciones falsas en las que se confunde el fin de plazo de solicitud de los viajes del termalismo con el de los viajes de turismo.

Nuevo plazo extraordinario de solicitud

Sí hay un nuevo plazo para apuntarse a los viajes de turismo del Imserso 2023, pero no es el que varios medios están difundiendo. En concreto, varias cabeceras de información han publicado que los pensionistas que se quedaron fuera de la convocatoria ordinaria de verano, que cerró su plazo de solicitud el 19 de julio de 2022, podían solicitar una plaza hasta el 9 de enero para los turnos de febrero a agosto y hasta el 15 de mayo para los turnos de septiembre a diciembre. Estos plazos son erróneos, ya que corresponden a los viajes del termalismo pero se han difundido como si fueran nuevos plazos para participar en los viajes de turismo del Imserso.

Estas fechas no aparecen en el apartado web “solicitud y plazo de prestación” del Programa de Turismo del Imserso y un agente del servicio de información del Imserso confirma a LA RAZÓN que se trata de una confusión con el Programa de Termalismo. No obstante, sí se ha habilitado un nuevo plazo de presentación de solicitudes para participar en el Programa de Turismo del Imserso 2022-2023 destinado a aquellos pensionistas que no se dieron de alta el pasado verano. Por lo tanto, los pensionistas que ya se dieron de alta en el plazo ordinario no tendrán que realizar ningún trámite y los que no se apuntaron entonces pueden hacerlo del 13 de diciembre de 2022 al 1 de mayo de 2023, tal y como consta en los trámites de solicitud.

Nuevo plazo para apuntarse a los viajes de turismo del Imserso si no se dio de alta el pasado verano FOTO: La Razón

Precios y duración

La franja de precios que el Imserso tiene prevista para la campaña 2022-2023 (la misma que para 2021-2022) no cambia y oscila entre los 116 y los 405 euros. Estos son todos los precios según el destino y la duración del viaje:

Previsión de precios de los viajes el Imserso 2022/2023 FOTO: Imserso

Requisitos

Pueden acceder al programa de turismo:

-Las personas residentes en España que reúnan alguno de los siguientes requisitos:

Ser pensionista de jubilación del sistema público español de pensiones.

Ser pensionista de viudedad con cincuenta y cinco o más años de edad.

Ser pensionista por otros conceptos o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 años cumplidos o más años de edad.

Ser titular o beneficiario del Sistema de la Seguridad Social, con sesenta y cinco años cumplidos o más años de edad.

Ser emigrante retornado a España y pensionista del Sistema público de la Seguridad Social del país del que ha retornado.

-Los españoles residentes en el extranjero siempre que reúnan alguno de los requisitos anteriores. Así, los españoles residentes en Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, podrán tramitarlo en las correspondientes Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

-Los españoles de origen emigrantes que hayan retornado a España, siempre que sean pensionistas de los sistemas públicos de Seguridad Social del país o países a los que hubieran emigrado.

El Imserso también señala que los usuarios de las plazas deben poder valerse por sí mismos para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Podrán ir acompañados por su cónyuge o, en su caso, por pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal, sin necesidad de que estos reúnan los requisitos de edad o pensión. Además, los padres podrán viajar junto a sus hijos, si estos tiene una discapacidad igual o superior al 45%.

Novedades temporada 2023-2024

El Presupuesto del Imserso para 2023 recoge otras novedades a tener en cuenta que atañen no a la temporada en curso sino a la temporada de viajes de 2023-2024, que arrancará el próximo mes de septiembre. El primer cambio afecta al número de plazas. En concreto, para la próxima temporada del Programa de Turismo Social se convocarán 813.000 plazas, una cifra más reducida que la actual. Este movimiento es cuanto menos sorprendente, ya el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) incrementó en 28.442 las plazas de la actual tanda de viajes para mayores, pasando así de las 816.029 inicialmente previstas hasta las 844.471 para esta temporada 2022-2023. El Imserso se apoya en la previsión de ocupación para reducir las plazas de la temporada 2023-2024, pues se espera que solo 734.000 plazas de 2022-2023 terminen ocupadas, es decir, el 90% de las convocadas. No obstante, el número de estancias crecerá hasta los 6 millones y medio (6.504.000), lo que implica un incremento de 380.354 pernoctaciones con respecto a la actual temporada de viajes.