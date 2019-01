Dimite José Muñoz, alto directivo de Nissan, tras ser investigado por el «caso Ghosn»

El español José Muñoz, jefe de operaciones de Nissan en China, ha anunciado su dimisión después de que la empresa japonesa ampliara su investigación sobre la supuesta mala conducta financiera del presidente, Carlos Ghosn.

El fabricante de automóviles ya había informado de que estaba estudiando las decisiones tomadas por Muñoz en Estados Unidos, donde dirigió las operaciones de Nissan entre 2016 y 2018.

"Mi decisión de salir de Nissan ha sido tomada después de mucha reflexión y consideración cuidados. Desafortunadamente, Nissan está actualmente involucrado en asuntos que seguirán desviando su enfoque", ha publicado Muñoz en su cuenta en la red social LinkedIn.

A principios de este año, Nissan eligió a Muñoz para supervisar sus operaciones en China, donde planea aumentar las ventas en los próximo años. China es el segundo mercado más grande de la empresa japonesa y representa aproximadamente la cuarta parte de sus ventas anuales de vehículos a nivel mundial.

Nissan ha informado este viernes de que ha ampliado su investigación sobre el caso de Ghosn a los acuerdos realizados por la compañía en Estados Unidos --donde Muñoz ejerció como director de Operaciones-, América Latina e India.

La ampliación de la investigación a Muñoz se enmarca dentro de las pesquisas internas que están llevando a cabo Nissan por la supuesta mala conducta financiera de Ghosn, al que se le acusa de transferir temporalmente pérdidas de inversiones personales a Nissan en 2008 y de comunicar unos ingresos menores de los que realmente percibió.

Muñoz se situó en su día entre los candidatos para suceder a Ghosn al frente de Renault-Nissan y ahora ejerce como responsable de rendimiento global de la empresa y como presidente de Nissan en China.

Fuentes cercanas a la investigación aseguraron que Muñoz no está cooperando con los investigadores y le definen como una "persona de interés" en la investigación. No obstante, no dejaron claro si el español será acusado de algún delito.