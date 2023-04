Estos son los tres errores que puede cometer el banco y que afectan a sus clientes

La banca española hace tiempo que dio el salto hacia la digitalización, transformando sus productos y servicios para mejorar la eficiencia y la eficacia de la operativa bancaria. Esta transformación digital ha promovido que la mayoría de los clientes se hayan pasado al plano online, haciendo que el contacto con las entidades financieras se haya limitado hasta lo más esencial. No obstante, aunque la mayoría de las operaciones se han ido simplificando y automatizando en los últimos años, esto no implica que no se puedan cometer errores al realizar algún que otro trámite, ya que ningún cliente está totalmente a salvo de que estos puedan ocurrir.

Por tanto, en el caso de que una entidad bancaria cometa un error, "tan pronto como lo advierta debe reconocerlo, corregirlo sin demora y acordar una solución con el cliente, siempre que sea posible. Y, por supuesto, debe evitar que se repita", tal y como explican desde el Banco de España (BdE). Concretamente, esta entidad detalla los tres tipos de errores más frecuentes que pueden producirse en la cuenta bancaria de un cliente: