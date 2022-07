Esto es lo que debe hacer si recibe dinero por error en su cuenta

Realizar un pago a través de Bizum está a la orden del día, por tanto, siempre que vamos a llevar a cabo esta operación solemos comprobar con nuestros amigos si el número de teléfono es correcto o no, para evitar hacer este pago a la persona equivocada. En este sentido, el pago electrónico por medios telemáticos como Bizum, PayPal o las clásicas transferencias bancarias pueden propiciar más errores que el uso del dinero efectivo, el cual ha pasado a un segundo plano.

Por tanto, no sería extraño que a través de estos medios recibamos en nuestra cuenta un dinero que no nos corresponde. En este caso, antes de nada, esta persona debería contactar con la entidad bancaria para investigar quién ha hecho el ingreso y en caso de que fuese una equivocación, este habría que devolverlo, por muy tentador que fuese el quedarse con el dinero.

Tras este punto, es conveniente que la persona solicite a la entidad bancaria un certificado o justificante en el que se refleje que se recibió dicho dinero de forma errónea y por tanto, este se devolvió cumpliendo con la legislación.

En cambio, si somos la persona emisora de una transferencia errónea, habría que anular la operación el mismo día, aunque si no nos damos cuenta hasta días más tarde, habría que recurrir al banco para que sea el encargado de reclamar el dinero del destinatario.

¿Qué ocurre si me ingresan dinero por error?

Una transferencia es perfectamente identificable, por lo que seguir su rastro es realmente fácil, dado que la operación se firma con códigos y además figuran todos los detalles del emisor. Por tanto, la entidad financiera podrá realizar un seguimiento completo del recorrido que ha realizado el dinero y reclamar su devolución.

En el caso de que una persona reciba el dinero y no notifique el error, esta estaría cometiendo un delito de apropiación indebida, tal y como recoge el artículo 254 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal: “Quien [...] se apropiare de una cosa mueble ajena, será castigado con una pena de multa de tres a seis meses. Si se tratara de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, la pena será de prisión de seis meses a dos años”. Por tanto, de acuerdo con la legislación, se castigaría con una pena de multa de tres a seis meses, se tendría que satisfacer la cantidad indebidamente apropiada al banco del emisor y además se contaría con antecedentes penales.

Este pago podría estar sujeto a intereses por el trato de la devolución o a una penalización si se ha gastado parte del dinero que no le correspondía. Si la cuantía de dicho ingreso apropiado no supera los 400 euros, la pena de multa iría de uno a dos meses. No obstante, no cualquier caso puede suponer un delito de apropiación indebida tal y como explican en Noticias Trabajo, sino que será necesario que la entidad bancaria pruebe los siguientes hechos: