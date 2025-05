¿No puede pagar una derrama? Esto es lo que puede ocurrir

Cada vez más personas en nuestro país se decantan por los inmuebles integrados en un edificio antes que por las viviendas unifamiliares. Tanto es así, que ocho de cada diez españoles residen en una comunidad de propietarios. Pertenecer a esta entidad no solo conlleva una mayor seguridad o servicios, sino que también implica cumplir con ciertas normas y responsabilidades como el pago de las cuotas comunitarias o las temidas derramas.

La derrama es "una aportación económica extraordinaria que se solicita a los propietarios de la comunidad para atender gastos imprevistos o necesidades urgentes que exceden del presupuesto habitual", tal y como explican desde Legálitas. Esta cuota suele solicitarse cuando los fondos ordinarios son insuficientes para hacer frente a un gasto puntual como la reparación de un ascensor, entre otros.

El pago de las derramas es obligatorio, siempre y cuando se haya consultado y aprobado en la junta de propietarios y que sean para mejorar la seguridad, accesibilidad y mejora energética del edificio. "A cada piso o local se atribuirá una cuota de participación con relación al total del valor del inmueble y referida a centésimas del mismo", tal y como establece el artículo 3 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). No obstante, en los estatutos de la comunidad de propietarios puede establecerse otro sistema adoptado por unanimidad de los propietarios como que sea a partes iguales.

No serán derramas obligatorias aquellas aprobadas para llevar a cabo obras de mejora, de innovaciones o para establecer nuevos servicios o instalaciones que no sean necesarias para la adecuada conservación o habitabilidad del inmueble. En esta línea, el artículo 17.4 de la LPH establece lo siguiente: "Ningún propietario podrá exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, según su naturaleza y características".

¿Qué sucede si un propietario no puede pagar una derrama?

El pago de una derrama será obligatorio para todos los propietarios, por tanto, el hecho de que uno "se atrase o no pague las cuotas perjudica a los demás, que tendrán que responder por él", explica el portal inmobiliario Fotocasa. Asimismo, la LPH asegura que nadie está exento del pago de los gastos de la comunidad ni las derramas aunque el propietario esté en situación de desempleo o esté atravesando otra situación económica adversa.

Por tanto, si algún propietario deja de pagar los gastos de la comunidad o una derrama podría ser embargado y también dejará de tener derecho a voto en las juntas de vecinos. Así lo establece el artículo 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

¿Qué hacer cuando un vecino no paga la comunidad?

Lo primero será realizar una notificación "amistosa" al propietario moroso y solicitar el pago en un plazo razonable. En el caso de que no responda, el presidente de la comunidad o el administrador de fincas deberá convocar una junta y acordar la reclamación judicial.

El siguiente paso será que el secretario emita un certificado del acuerdo y de la deuda pendiente con el visto bueno del presidente. Lo último será iniciar un procedimiento monitorio ante el juzgado de primera instancia correspondiente al inmueble. "Si el deudor no paga ni se opone, el juez dictará un auto de ejecución, y se podrá embargar la vivienda o bienes", sentencia el portal inmobiliario.