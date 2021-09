La «foto fija» del cambio político

Opinión

Ni la severa renovación del ala socialista del Consejo de Ministros ni el éxito de la campaña de vacunación contra el Covid-19 ni los primeros síntomas de la recuperación económica ni la actuación gubernamental en la crisis afgana ni la desaparición del primer plano público de la cuestión nacionalista catalana ni, mucho menos, la intensificación del debate partidista, que busca identificar al Partido Popular con la extrema derecha, están haciendo la menor mella en los resultados de los sondeos de opinión que, desde junio, insisten en presentar una «foto fija» del cambio de ciclo político en España.

Al menos, así vienen reflejándolo las encuestas de intención de voto que «NC Report» elabora para LA RAZÓN, la última de las cuales, referida a este mes de septiembre, cuando los españoles reanudan la actividad normal, insiste en que, de celebrarse hoy las elecciones generales, el Partido Popular superaría en más de un millón de votos al PSOE, con una horquilla entre 128 y 130 escaños, que, sumados a los 47 escaños que conservaría VOX supondrían una cómoda mayoría absoluta para el centro derecha en el Parlamento. La formación que preside Pablo Casado no sólo se mantiene en los sondeos como la opción más votada desde el 22 de mayo, sino que en la encuesta de septiembre, que recoge un ligero incremento de la abstención, sumaría dos millones de votos en relación con los resultados de las últimas generales de 2019. Más de un millón de estos nuevos sufragios proceden de antiguos votantes de Ciudadanos, pero también de nuevos electores y, en menor medida, de VOX.

En este sentido, no parece que la «batalla de Madrid» entre dos figuras prominentes de las filas populares tenga, de momento, influencia en la intención de voto atribuida al PP. La formación de Santiago Abascal se mantiene en el entorno de los tres millones y medio de votos, prácticamente los mismos que en noviembre de 2019, y el partido de Inés Arrimadas se quedaría en dos escaños, con un millón de votos menos. Pero, con todo, es el mal comportamiento de las dos formaciones de la actual coalición de Gobierno el que explica el cariz de los sondeos. El PSOE perdería 900.000 votos y 21 escaños, y Unidas Podemos se dejaría 800.000 votos y 14 escaños, sufragios que, sin embargo, apenas recalan en otras formaciones de izquierda, como Más País, que no obtendría más de 6 diputados. Ciertamente, las elecciones están aún muy lejos y todo puede pasar pero, a día de hoy, el vuelco electoral no es improbable.