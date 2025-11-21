Cuidado al coger el coche este fin de semana: estas son las zonas/carreteras donde nevara

Este fin de semana de noviembre llega marcado por una bajada de temperatura notable en muchas partes de la península.

Este cambio de tiempo favorecerá la aparición de nevadas en cotas muy bajas, incluso excepcionalmente por debajo de los 600 metros, con algunos puntos donde podrían registrarse acumulaciones destacables.

Avisos por nieve en el tercio norte

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activados avisos por nevadas en amplias zonas del tercio norte peninsular.

La cordillera Cantábrica, el alto Ebro, Navarra, el interior del País Vasco y el norte de Castilla y León se encuentran entre los territorios con mayor probabilidad de ver nieve desde primeras horas del viernes.

En los momentos de precipitación más intensa, la cota podría desplomarse hasta los 300–400 metros, generando problemas incluso en zonas habitadas.

Acumulaciones en áreas montañosas

En zonas elevadas las nevadas serán más generosas. Algunos puntos de la cordillera Cantábrica, los Pirineos y los sistemas montañosos del norte y noreste podrían acumular cantidades importantes a lo largo del episodio, lo que incrementa el riesgo de incidencias en carreteras y requiere máxima precaución si se circula por puertos o zonas de media montaña.

Advertencias de la DGT y posibles restricciones

La Dirección General de Tráfico ha advertido de la posibilidad de encontrar nieve en calzadas del norte y nordeste del país, con especial atención a Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, el norte y este de Castilla y León y la provincia de Huesca.

La nieve dificulta el tráfico en carreteras de Burgos y deja una capa blanca en la capital

Dependiendo de cómo evolucionen las precipitaciones, podrían aplicarse restricciones a la circulación, cortes preventivos o desvíos en algunas vías, especialmente para vehículos pesados o sin el equipamiento adecuado.

Recomendaciones para quienes viajen por carretera

Protección Civil recomienda revisar el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier desplazamiento, así como llevar cadenas o neumáticos de invierno si se viaja por zonas con avisos activos.

También recuerdan que, además de la nieve, el desplome de temperaturas puede favorecer la aparición de placas de hielo, un riesgo añadido durante la madrugada y primeras horas del día.

Extremar la precaución será importante para evitar incidentes en un fin de semana donde el tiempo invernal empieza a ser protagonista.