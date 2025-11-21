España se congela: la AEMET alerta de frío polar, lluvias y nevadas persistentes por el episodio invernal

España sigue este viernes bajo la influencia de una masa de aire ártica que deja un clima completamente invernal en la mayoría de la Península. Las temperaturas siguen bajando en toda España, a excepción de Canarias, y se esperan heladas en el interior, que serán moderadas en montañas de la mitad norte y del tercio este y localmente fuertes en Pirineos. En zonas de dicha cordillera se llegará incluso a temperaturas de hasta -10ºC bajo cero.

No tan drásticas, pero sí temperaturas negativas marcarán los termómetros en las capitales de provincia durante las horas más frías de la jornada. Ávila, Cuenca, Guadalajara, Teruel y Vitoria se espera que lleguen hasta los -2ºC y no serán las únicas bajo cero. Diversos puntos de interior como Madrid, Pamplona o León también tocarán los cero grados. Alicante y Málaga serán las únicas capitales de provincia que no bajarán de los 10ºC durante el día.

Si las mínimas muestran el frío polar que se prevé para este viernes, las máximas no dan tregua ya que muchas zonas no llegarán a los 10ºC. Bilbao, cuya mínima son 3ºC, no pasará de los 8ºC y peor será en Vitoria y Burgos, donde no se superarán los 4ºC ningún momento del viernes. Meteorólogos como Mario Picazo avisan de que estos días las temperaturas se mantienen entre 3 y 7 grados por debajo de la media habitual en estas fechas.

Un frío acompañado con nieve y lluvia

Esta masa de aire ártica trae consigo precipitaciones en las islas, área cantábrica, Pirineo, alto Ebro, Ibérica y la meseta norte, pudiendo acabar alcanzando de forma débil a otros puntos del tercio norte y entornos montañosos del centro y sureste. De especial intensidad se prevén en Cantábrico oriental y norte de Baleares, donde pueden llegar a ser persistentes durante el día. En las primeras horas, podrían darse acompañadas por tormenta, ocasionales en el Cantábrico y con granizo menudo en Baleares.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) también alerta de acumulaciones significativas de nieve en zonas de montaña del norte, principalmente en el área cantábrica, Pirineos, alto Ebro y zonas aledañas. Incluso podrían darse en montañas del centro y Mallorca. La cota de nieve finalmente no descenderá este viernes hasta los 300-400 metros como indicaba el primer aviso especial, pero se espera que esté alrededor de los 800m en el oeste y de 500-700m en el resto.

España, bajo aviso de la AEMET

Estos fenómenos provocados por la masa de aire ártica han llevado a que la AEMET coloque hasta a 11 comunidades en aviso, la mayoría por nieve o viento. Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra y País Vasco están en aviso naranja, que supone un riesgo importante. Durante el jueves tuvo lugar una reunión de la unidad de valoración de riesgos de nevadas de Protección Civil junto a la AEMET y otras instituciones para evaluar la situación.

Tregua el fin de semana

Las temperaturas tenderán suavizar algo entre este fin de semana y el lunes, pero luego volverán a bajar. La madrugada del sábado se darán temperaturas muy frías de hasta -4ºC en Ávila o Palencia, pero la masa fría ártica se sustituirá por otra más templada que dejará cielos nubosos o cubiertos en la vertiente atlántica de la Península y en Baleares por la mañana. Se prevé que se mantengan las precipitaciones en el tercio norte, pero las temperaturas máximas subirán en el nordeste, un ascenso que puede ser notable en zonas puntuales de los sistemas montañosos, y con pocos cambios en el resto.

Solo cuatro comunidades estarán el sábado bajo aviso de la AEMET y ninguna por nieve a diferencia de este viernes. El domingo la jornada será todavía más tranquila y desaparecen los avisos naranjas del mapa, quedándose solo Guadalajara y Teruel con temperaturas bajo cero para terminar la semana.