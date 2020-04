El Congreso ya prevé que Sánchez pida una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 10 de mayo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anticipó hace una semana en su comparecencia en el Congreso de los Diputados que serían necesarias más prórrogas del estado de alarma y la Cámara ya prevé una fecha para solicitar de nuevo la confianza al Parlamento para ello. El jefe del Ejecutivo ha solicitado comparecer a petición propia el próximo miércoles 22 de abril a las 9:00 horas para informar sobre el contenido del último Consejo Europeo. Sin embargo, en el orden del día de este pleno también se prevé que, si así lo considera el Gobierno, se debata acumuladamente una nueva prórroga del estado de alarma, según informan fuentes del Congreso. Sería la tercera prórroga que solicita el Ejecutivo.

El periodo de excepcionalidad se ampliaría, de este modo, 15 días más, hasta el 10 de mayo, pero esto no supone que las condiciones del estado de alarma sean las mismas que las actuales. En Moncloa ya se trabaja en la desescalada, pero tampoco se descarta que, en caso de que se sufra un repunte en los contagios, las medidas restrictivas se puedan reforzar o mantener. Para estudiar estos futuros escenarios será clave un sistema de marcadores que el Ejecutivo ha puesto en marcha para conocer el impacto que la reincorporación a la actividad de los sectores no productivos -que se produjo entre ayer y hoy- tendrá sobre el avance del virus. En este sentido, en base a la evolución de los contagios y la recuperación del sistema sanitario, se estructurará, si es posible, relajar o no las medidas de confinamiento.