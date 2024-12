Las implicaciones que para Ábalos puede tener la declaración de Aldama en el Supremo: más "primicias" de las comisiones

Tras el estreno de José Luis Ábalos ante el juez, en una declaración en la que, con respecto a Víctor de Aldama, negó toda relación directa y descargó su vinculación a la que tenía el comisionista con el que fuera su asesor de mayor confianza, Koldo García.

También fue una continua negación de los hechos por los que está imputado. Ni tuvo que ver en la adjudicación de los contratos de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama de cobro de comisiones ilegales que se investiga, y pese a que, como informó LA RAZÓN, temió "irregularidades".

Ni la gran mayoría contratos de la Dirección de Carreteras señalados por el comisionista como "preadjudicados" a empresas que luego le pagarían "mordidas" se tramitaron en su época al frente de Transportes, solo uno.

Ni miembros del entramado alquilaron para él el chalé de la Línea de la Concepción, al que solo fue "tres o cuatro veces". Tampoco fue él quien se encargó del pago del alquiler de la vivienda de la que era en aquella época su pareja, Jéssica Rodríguez, ni de su contratación en dos empresas públicas, fueron Koldo y, en esto último, intervino el hermano del asesor, Joseba, porque trabajaba en una de ellas.

Aldama reaccionó con un vídeo remitido al periodista Iker Jiménez en el que apuntó a que para él la prioridad la tiene la Justicia, la Fiscalía Anticorrupción con la dice que está colaborando y el magistrado Leopoldo Puente que le investiga en el alto tribunal y que le espera el lunes a partir de las 10:00 horas.

Para el empresario el exministro socialista, según defendió en este vídeo, "ha dicho lo que tenía que decir" y, ahora, tras el finde de semana, le tocará a él responder. Sin embargo, dejó una "primicia" que explicó en el plató del programa de Jiménez el que ejerce de su portavoz mediático, dirigida, aseguró Aldama a "desmontar las mentiras de este señor", en referencia a Ábalos y, por tanto, en un acto de insistencia en que hubo comisiones ilegales en los contratos públicos que llevó al Supremo como pruebas de sus acusaciones.

"No olvidemos que este señor era número 2 del presidente Sánchez", señaló también, como manera de llamar la atención sobre la cercanía que en la época de los hechos que se investigan, el líder del PSOE tenía como secretario de Organización a Ábalos.

Lo que reveló, como movimiento in extremis a su primera declaración ante el instructor del "caso Koldo" en la Sala de lo Penal del Supremo, es una fotografía que su portavoz puso sobre la mesa como evidencia de que Ábalos "ha tenido contacto o conocía al presidente de Sortis", que es de las empresa a las que Aldama vinculó con el pago de contraprestaciones por adjudicaciones públicas.

Concretamente, como figura en la documentación que puso en manos del Supremo, a Sortis se le concedió en 2021 de un contrato de 1,8 millones de euros con Correos, por asesoramiento técnico permanente, entonces a cargo de don Juan Manuel Serrano Quintana, que había sido jefe de gabinete de don Pedro

Sánchez.

Koldo García habría percibido -según Aldama- de esta compañía del sector de las telecomunicaciones 10.851 euros de una mercantil vinculada al presidente de Sortis (Israel Pilar Ortiz), concretamente Instalibero District.

En la fotografía presentada públicamente en este programa de televisión aparecen Pilar Ortiz y Ábalos posando, ambos con las manos entrelazadas y de pie, ante un cuadro. "Desmonta esta versión" de que no se conocían, explicó Bermejo, al haber declarado el ahora diputado del Grupo Mixto -según dijo- "no, no le conozco" ante el instructor.