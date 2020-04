Casado acusa a Sánchez de mentir: “Siga haciendo el ridículo, pero no nos pida que lo hagamos con usted"

Nueva sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, después de que el Ejecutivo presentara ayer el plan para la desescalada y Pedro Sánchez confirmara que pedirá una nueva prórroga del estado de alarma al Congreso, que tendrá que votarse la próxima semana. El PP ha vuelto a exhibir un tono duro contra Sánchez, ahondando aún más la brecha entre Gobierno y principal partido de la oposición, mientras que el presidente sigue haciendo un llamamiento a superar esta crisis unidos.

Pablo Casado preguntó al presidente del Gobierno por su valoración sobre los datos de la pandemia y le acusó hasta en nueve veces de mentir. “Lo primero que hay que hacer para salir de esta crisis es decir la verdad, y no lo está haciendo”, le espetó. Casado enumeró las falsedades de Sánchez comenzando por la de permitir la manifestación del 8-M y acusó de mentir por ignorar las alertas de la OMS. “Mintió” cuando “le dijo a los sanitarios que estarían protegidos”, cuando, le recordó, España “tiene el número más elevado de contagiados”.

Le pidió también explicaciones sobre los test y mascarillas “fake”. “¿Nos puede explicar esa compra de material fraudulento o comprado a proveedores investigados por sobornos?”. ¿Cómo va a garantizar la desescalada si no sabemos cuántos asintomáticos se van a tomar el vermú, según palabras de Sánchez”, por la falta de test y también le acusó de mentir sobre la cifra de fallecidos”. El líder del PP destacó que alcanzan más de 45.000 los fallecidos según cifras del registro y le preguntó ¿por qué no declara luto nacional para víctimas y familiares? Acusó a Sánchez de mentir al imputar a las autonomías recortes y decirles que les va a dar un fondo sanitario “que les debe” y también le recriminó que el Gobierno haya encargado al CIS antes la encuesta de seroprevalencia.

¿Por qué no va a hablar a la comisión de comunidades autónomas en vez de a su tertulia donde lo que hace es leer la prensa? y le preguntó si pedirá el rescate y cuánto les costaría a los pensionistas. “Miente a pymes y autónomos que solo les ha dado el 7%”. ¿Cuándo va a pagar las prestaciones por ERTES? “Miente cuando dice que no aprovecha la crisis para avanzar en su agenda radical” ¿Por qué no defiende al Rey de los ataques de su gobierno? ¿O a los jueces?

Pablo Casado volvió a mostrar su incredulidad en las formas de Sánchez de tender la mano para acuerdos cuando siguen enterándose por los medios de comunicación de las medidas que va a aplicar. “Miente cuando dice que quiere pactar con la oposición cuando se entera por la televisión de sus planes de desescalada y prórroga del estado de alarma. ¿Esa es la normalidad democrática que quiere acuñar?”. “En política se puede hacer de todo, menos el ridículo. Usted siga haciéndolo, pero no me pida que lo hagamos con usted”, concluyó.

Sánchez, a Casado: “Abandone su postura intransigente”

Por su parte, Sánchez ha “animado” al líder del PP a “abondar su postura intransigente para arrimar el hombro” en la reconstrucción económica y social del país, que es lo que “anhela la sociedad”. El presidente ha enumerado las ayudas que el Ejecutivo ha puesto en marcha para auxiliar a trabajadores, empresas y familias y ha defendido su plan de desescalada para “poner el país en marcha, mientras salvamos vidas”.

En este punto, Sánchez ha criticado que Casado “ocupe todo el tiempo en criticar el Gobierno sin estudiar lo que ya se ha puesto en marcha”, en alusión a la medida que solicitó sobre los transportistas y que llevaba 40 días en activo. “Esta crisis seguro que no va a servir como excusa para abandonar la agenda de transición ecológica, el Estado del Bienestar y a quienes sufren las consecuencias de la crisis”, ha señalado el presidente, en contraposición a lo que ocurrió durante el Gobierno de Rajoy.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo ha lamentado que todas las semanas le pidan hacer autocrítica en la gestión de la crisis del coronavirus y ha admitido que “hemos errado, pero también hemos acertado en otras muchas cosas”. En la línea de lo que ya hiciera en sede parlamentaria la ministra de Defensa, Margarita Robles, Sánchez ha asumido “en primera persona, los errores del Gobierno de España” y ha agradecido al portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, que -a pesar de la crítica- haya tendido la mano para la reconstrucción al Gobierno.