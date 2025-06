La confesión de José Luis Ábalos a Nadia Calviño en un audio filtrado: "Estamos legalizando la okupación"

El PSOE afronta una crisis tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que ha forzado a dimitir al hasta el pasado jueves secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Mientras tanto el partido perfila con precisión los orígenes de la relación entre el "número tres" del PSOE con José Luis Ábalos y quien fuera su asesor, Koldo García, a quienes la Guardia Civil sitúa en el seno de una supuesta organización criminal dedicada al cobro de comisiones por el amaño de adjudicaciones públicas.

Justo este lunes, 16 meses después del inicio,la formación liderada por Pedro Sánchez ha decidido cerrar el expediente sancionador a José Luis Ábaloscon resultado expulsión del partido. Así lo han anunciado fuentes de la dirección del partido que aseguran que esa ha sido la "recomendación" del instructor y se aprueba hoy en la Ejecutiva Federal que se celebra este lunes en la sede de Ferraz. Están siendo días movidos para el exministro, que vuelve a ser protagonista por un audio publicado por 'The Objective'.

Un nuevo audio con Ábalos como protagonista

El audio, grabado por Koldo, es una conversación telefónica con Nadia Calviño en el que se pone la ocupación ilegal en el foco. Los delitos por allanamientos y usurpación de vivienda en España aumentaron un 7% en 2024, con 16.426 casos registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, cada vez se repiten más casos de inquilinos morosos, también conocidos como inquiokupas. En el audio José Luis Ábalos explica su postura.

La confesión de Ábalos sobre los okupas

"Nosotros siempre insistimos en que estamos dispuestos a considerar aquellos que tengan un título jurídico, porque si no, estamos legalizando las okupaciones", afirma Ábalos nada más comenzar el audio. Posteriormente, muestra a Nadia Calviño su discrepancia con otras ideas: "Eso que plantea Esquerra o Podemos y tal, ellos plantean que no se toque a nadie estén como estén". Nadia Calviño le responde: "¿Por qué no preparamos tu equipo y el mío a ver si podemos hacer una contraofensiva".

Tras un breve corte, sigue hablando: "Ocupan un espacio cuando lo hemos trabajado nosotros". Ábalos corta rápidamente para contestar: "Desde el punto de vista de lo que es un Gobierno es una broma, porque claro, yo ahora puedo presentar como grupo parlamentario una enmienda al vicepresidente (Pablo Iglesias)". Sin embargo, lo ven ridículo y el exministro lo explica: "Creo que hay que respetar la gestión de cada Ministerio y si luego hay una política de Gobierno que excede a la capacidad del ministro de turno, pues que lo debata el Gobierno, pero yo no me meto con lo que gestionan otros".

"Yo creo que está un poco desquiciado"

El recién expulsado del PSOE es contundente: "Si quiero que haya una política de Gobierno, pues lo llevo al Gobierno". Nadia Calviño no entra al debate sino apunta hacia Pablo Iglesias: "Yo creo que está un poco desquiciado, eh, José Luis". Todo en relación a un mensaje en redes sociales: "¿Tú no viste el 'tweet' que puso ayer?". El audio publicado por el mencionado medio concluye con las palabras de Ábalos sobre esa publicación: "Yo no sé por qué los memes que le hacen gracia los pone ahí".