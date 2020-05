Arrimadas pide al Gobierno un plan de salida del estado de alarma sin “amenazar” con el caos

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas ha anunciado en rueda de prensa telemática que si no le llama hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez será ella quien lo haga para presentarle un nuevo documento con su propuesta para salir del estado de alarma que “no puede extenderse sine díe", que dijo “es lo que él quiere”. Además, la líder de Cs advirtió de que no se puede “amenazar a los españoles” con caos y con quitar ayudas económicas y sociales de manera velada si no se alarga lo que él quiere y recuerda que hay medidas legales para garantizar el desconfinamiento. “Cs está mostrando mucha más responsabilidad que Sánchez”, y destacó que las decisiones que tome su partido serán pensando en el interés de los españoles.

La líder de Cs no adelantó cuál va a ser el sentido de su voto en la prórroga del estado de alarma ya que prefiere escuchar primero cuál es el plan de Sánchez y exigen al Gobierno “transparencia”. Considera que el Gobierno debería tener un plan sanitario a nivel de coordinación, una preparación y una hoja de ruta para salir de ésta. Sin embargo, se han encontrado que por ahora no solo no tiene un plan "B" sino que “parece tampoco” tiene un plan "A". “Yo no voy a poner en peligro a los españoles como quiere Sánchez para evitar un caos sanitario, jurídico y económico”.

Un plan de salida

Por Ciudadanos va a presentar a Sánchez un nuevo documento con una hoja de ruta donde primero, se desvincule las ayudas económicas y sociales al estado de alarma y un plan que debe extenderse “hasta que dure el estado de alarma”. Segundo, piden que se defina un plan sanitario y “nos preparemos para próximos rebrotes” y esto pasa por contar con mascarillas y test y que se aumente la obligatoriedad de su uso más allá del transporte público con el fin de frenar al virus de “manera razonable” mientras se aumenta el uso de test y seguimiento serológico.

Además, recuerda la líder de los naranjas que, mientras dure el estado de alarma el Gobierno “no puede bajar la guardia en los requisitos de transparencia”, y tampoco puede hacer nombramientos arbitrarios. Otro de los puntos que le proponen es que el Gobierno esté en continuo contacto con la oposición con una conversación semanal al menos si quiere sacar medidas en el Congreso.

Arrimadas, asegura que “hay que garantizar que se sale de esta situación sin que los nacionalistas hagan lo que quieran en sus comunidades”, que no se vuelva a una situación de caos y enfatizó en numerosas ocasiones que “no puede amenazar a los españoles”. “Hay que preparar la hoja de ruta sin que se tenga que alargar el estado de alarma indefinidamente”. Además, Cs espera que no tenga que volver a entrarse por la televisión de que prepara reales decretos.

“A muchos españoles se les acaba la paciencia y a los partidos de la oposición, también” dijo la líder de Cs.