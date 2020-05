El PSOE apela a la “mayoría silenciosa” de Rajoy frente a las protestas contra el Gobierno

Pedro Sánchez ha reunido hoy al Consejo de Política Federal, el foro en el que están representados todos los barones territoriales del PSOE, para escenificar una foto de unidad y “cerrar filas” en torno a la estrategia del Gobierno en la desescalada, después de que algunos feudos socialistas se hayan rebelado en los últimos días contra los planes del Ejecutivo. No son las únicas discrepancias a las que Moncloa está teniendo que hacer frente, a las críticas de algunos territorios a su gestión se ha sumado el malestar social, visibilizado en movilizaciones contra el Gobierno en algunos puntos del país y con epicentro en la calle Núñez de Balboa en Madrid.

En el PSOE preocupa este germen de contestación social y apela al concepto de la “mayoría silenciosa” -que acuñó Mariano Rajoy contra el independentismo- para desvirtuar el carácter de las protestas. “Es una contradicción que estemos confinados para estar aislados y que rompamos eso un ratito para manifestarnos. La mayor manifestación de España es la de la mayoría silenciosa, que no hace ruido pero contribuye y colabora, porque sabe que el momento más difícil que estamos viviendo no se resuelve manifestándose”, ha asegurado el presidente del Consejo de Política Federal y de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. El presidente extremeño ha asegurado que la sociedad española no está dividida en dos facciones, sino en tres -derecha, izquierda y nacionalismo- y que “si alguien piensa que el hecho de que haya elecciones en cuatro meses va a cambiar algo las cosas, se equivoca”.

En otro orden de cosas, Vara ha considerado una “polémica artifical” el hecho de no conocer la identidad de los expertos y ha querido romper una lanza en favor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en los últimos días ha sido blanco de las críticas de los socialistas. El presidente de Extremadura ha considerado que Ayuso está en una “situación muy complicada” y hay que “echarle una mano, porque la obligación moral y ética es ayudar”.

Respecto a la gestión que las comunidades autónomas podrán hacer de la desescalada, en la llamada “cogernanza”, Vara ha confirmado que Sánchez les ha transmitido que la relación entre Gobierno y CC AA se va a intensificar en el futuro y que cada vez tendrán más peso en la toma de decisiones a medida que se acerque la fase final de la desescalada. Respondiendo a la exigencia de ERC de que sea cada territorio el que establezca sus parámetros, el presidente extremeño ha considerado que es “de sentido común” que se trata de una “decisión compartida” porque sería “absurdo” que unas comunidades decidieran una cosa y otras otra.