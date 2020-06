Vox no acudirá al homenaje institucional de las víctimas del coronavirus

Santiago Abascal ha anunciado que “Vox no acudirá a lo que han denominado homenaje institucional a las víctimas del coronavirus”. El partido lo denomina como “falso” acto de recuerdo y asegura que no es otra cosa que una “ceremonia exculpatoria del Gobierno”. Para su partido, un verdadero acto de recuerdo es “garantizar que se haga justicia ante la gestión criminal y mortal del Gobierno. Con nosotros que no cuenten”, dijo durante un acto en Vigo.

A lo largo de los 98 días que ha durado el estado de alarma, Vox se mostró muy crítico con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y le exigió en reiteradas ocasiones que diera la cifra real de muertos o le acusó de la “gestión criminal” en las residencias de ancianos. También arremetió contra sus “mentiras”, la falta de “libertad de expresión” que su ponía esta medida de excepcionalidad, así como el hecho de que no se dotara ni a sanitarios ni a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del material suficiente para protegerse del coronavirus.

“Dictadura progre”

Abascal acudió a un acto en Vigo con motivo de los próximos comicios del 12 de julio donde aseguró que su partido “ha llegado para romper el consenso y la dictadura progre que nos dicen de qué podemos y no podemos hablar. Destacó que su partido va a Galicia a decir que “todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos” y a garantizar “un mensaje nacional en el parlamento gallego”.

El líder de Vox cargó contra el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo a quien tildó de actuar “como si Galicia fuese su cortijo particular, cuando son los gallegos quienes decidirán el futuro que quieren” para la comunidad gallega. “Venimos a poner un pie en las instituciones, a influir y detener la deriva nacionalista del señor Feijóo. No seremos cómplices de ellos” y presentó a su partido como una “alternativa frente al socialismo y un PP sin rumbo que no se atreve a defender los derechos de quienes anteriormente le han apoyado”.