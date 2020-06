Convocan una manifestación en Francia para pedir la libertad de uno de los autores de la matanza de Zaragoza

Sectores proetarras han convocado para el sábado, en San Juan de Luz (Francia), una manifestación para pedir la libertad de Jakes Esnal, uno de los autores materiales de la matanza en ek cuartel de Zaragoza, el 11 de diciembre de 1987. Este individuo, al igual que los otros miembros del “comando” detenidos en suelo galo, a donde lograron huir, cumple una condena de cadena perpetua.

“La justicia no puede ser venganza, no debe ser chantaje, ni tampoco debe ser instrumento para intereses políticos. No debería serlo, al menos. Desde hace mucho tiempo la mayoría social vasca reivindica pasos valientes y firmes en la resolución y decisiones como la de la Fiscalía frenan esos pasos”, dicen los convocantes que, como es habitual, no tienen palabras para las víctimas del atentado, entre ellas seis menores de edad.

“Denunciamos posiciones inmovilistas y necesitamos el final de posiciones y decisiones que nos llevan hacia atrás”, aseguran. La manifestación está convocada junto a la estación de la localidad francesa y se pide a los asistentes que lleven cacerolas.