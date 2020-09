Moncloa vuelve a poner el estado de alarma sobre la mesa: “El Gobierno dará respaldo parlamentario a las CC AA”

Resaca del encuentro entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso hoy en el Consejo de Ministros. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, lo ha calificado como un “ejemplo de consenso”, porque esa “unidad de acción” es la mejor forma de actuación para hacer frente a la pandemia, dentro de un “trabajo leal, coordinado y de cogobernanza”. En este sentido, Montero ha destacado que el Gobierno va a poner todas sus energías en combatir este virus y que “respaldará y ayudará a todas las administraciones públicas”.

Ha sido en este momento, cuando la portavoz ha recordado que los partidos que sustentan el Ejecutivo (PSOE y Unidas Podemos) darán “respaldo parlamentario para avalar las solicitudes del estado de alarma que hagan las autonomías”. Un mensaje dirigido a las regiones cuya situación es más crítica, y en especial a la Comunidad de Madrid, que lo rechaza de plano y lo asemeja al “desastre económico”. En la misma línea, se ofrece el refuerzo del sistema de rastreo con efectivos de las Fuerzas Armadas o la puesta en marcha de la app “Radar Covid” para poner coto a la transmisión del virus. Al mismo tiempo que se ofrecen recursos, desde Moncloa también se recuerda que se están transfiriendo los 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas, un montante de “recursos suficientes para reforzar el sistema educativo y el sistema sanitario”.

Sobre la mesa está también la posibilidad de ampliar las medidas restrictivas que se han impuesto en la Comunidad de Madrid, una eventualidad que ha confirmado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. “Si hiciera falta las extenderemos, claro que sí”, ha señalado. El titular de Sanidad se ha reafirmado en las declaraciones que ha hecho esta mañana en la cadena Ser, sobre la recomendación de “limitar al máximo la movilidad” en la región. Illa ha puntualizado que es una “recomendación” no una imposición y que “las circunstancias actuales lo hacen recomendable en todo el territorio" madrileño. No obstante, considera que este aumento de las restricciones no “lleva implícita la recomendación de pedir el estado de alarma”, una excepcionalidad que Illa cree que “no es el momento de activar”.

En el Ejecutivo aprovechan este mensaje de que “la unidad hace la fuerza”, exhibido en la Comunidad de Madrid y que incluso quedó por escrito en su Libro de Honor, para presionar al PP en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La ministra portavoz y de Hacienda ha vuelto a hacer un “llamamiento a todas las fuerzas políticas” y especialmente al “líder de la oposición" para que deje de lado su dialéctica actual, porque “necesitamos salir del bloqueo presupuestario”. “España se juega con estas cuentas su presente y su futuro y quien no lo entienda, está fuera de contexto”, ha destacado Montero.

Presupuestos al 80%

Montero ha revelado que la elaboración de las cuentas públicas está “muy avanzada”, al 80%, quedando ese 20% restante “sujeto a la consideración de los grupos políticos”, con el fin de atraerles hacia el acuerdo para su aprobación. En este sentido, la hoja de ruta del Gobierno es mantener el diálogo con todas las fuerzas del Congreso “que no se autoexcluyan” para intentar “concitar” el mayor apoyo posible. “Estamos en condiciones de llevar a finales de septiembre, principios de octubre, el techo de gasto para su aprobación, de manera que se pueda iniciar la tramitación parlamentaria a lo largo del mes de octubre”. De este modo, con la presentación en octubre en el Congreso, se podría llegar a tenerlos aprobados a finales de diciembre o principios de enero, lo que obligaría a una nueva prórroga de los Presupuestos de Cristóbal Montoro.