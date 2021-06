Los críticos de Podemos denuncian “pucherazo”, falta de democracia interna y piden autocrítica

Falta de democracia interna, de debate, de autocrítica y hasta acusaciones de “pucherazo” contra la dirección nacional. Estas son las críticas que han proclamado las candidaturas que se presentan frente a Ione Belarra como sucesores de Pablo Iglesias.

En una Asamblea Ciudadana que de momento no congrega a más de 500 personas en el auditorio de Paco de Lucía en Alcorcón, las listas de Un Nuevo Impulso y Un Podemos horizontal han cargado contra la candidatura oficial por la escasa de visibilidad que, dicen, han sufrido frente a la candidatura oficial. Han presentado sus críticas contra la formación sin contar con la presencia quien se convertirá, a todas vistas, en la futura líder del partido, Ione Belarra.

Han criticado, además, que la lista de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra “comenzara antes de que comenzara oficialmente la campaña que marcaba el calendario de la cuarta Asamblea”. Además, han cargado directamente contra Belarra por no “sentarse a escuchar” al resto de candidatos.

Desde Un Nuevo Impulso, el candidato a secretario general, Fernando Barredo ha asegurado que su candidatura se presenta para “resetear Podemos” y se ha reivindicado por seguir viva su candidatura, “una candidatura que no traiciona al 15-M frente al Podemos de arriba que tantas trabas nos ha puesto”, ha reflexionado.

Barredo ha pasado a enumerar las que a su juicio, son las deficiencias del partido. Cree que los militantes no se encuentran ante una asamblea democrática. “Si esto fuese una asamblea democrática el partido habría presentado a todas las candidaturas para darles visibilidad. Pero lo cierto es que la oficialidad ha ninguneado a las alternativas que se han presentado al pasearse por todas las cadenas de medios y usando sus puestos institucionales para ello”.

Según Barredo, la candidatura de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra “comenzó su campaña antes de que comenzara oficialmente la campaña como marcaba el calendario de la cuarta asamblea”. “Siendo precandidatos se presentaron como candidatos en una campaña electoral por su cuenta”, ha criticado.

Su discurso crítico, como ya hiciera en Vistalegre 2, ha sido muy criticado por parte de los simpatizantes que se han reunido en Alcorcón este sábado. Le han censurado “por no hablar del programa” y se han sucedido los gritos de “fuera de aquí” mientras que intervenía.

También ha incidido en el hecho de la presentación de un Vistalegre expresas con el fin de que ganara la candidatura oficial. “Si esto fuese una asamblea democrática no se habría saltado de 150 avales a 500 avales” -el partido endureció el reglamento para la validación de candidaturas por parte de los inscritos-. “El partido ha multiplicado por tres los avales necesarios. Si esto fuese una asamblea democrática, estos avales habrían sido nominales”, ha dicho.

Al igual que ha criticado en estos días, Barredo ha denunciado que la candidata Ione Belarra haya confeccionado una lista con 97 aspirantes al Consejo Ciudadano Estatal. Según ha denunciado, su lista cuenta con “35 personas más de las permitidas por la dirección”. Un hecho, que de hecho, Un Nuevo Impulso ya ha impugnado al considerar que cuenta con más candidatos de los permitidos. “Ha reventado el sistema desborda”, ha zanjado.

Para Barredo, el partido está cometiendo un “pucherazo”. “Si esto fuese una asamblea democrática no se podría estar viendo lo que vota cada militante y a quién”, ha criticado. “Si fuese una asamblea democrática no se estaría perpetrando un pucherazo como en la asamblea anterior”, ha dicho. Barredo ha reclamado también autocrítica y debate interno. “No estamos para triunfalismos, sino para hacer un poco de autocrítica, viendo que aquí no hay más de 500 personas”.

La segunda candidatura en presentarse ha sido la que lidera el edil de Podemos en El Escorial Esteban Tettamanti -Un Podemos Horizontal- quien ha tratado de arengar a los inscritos preguntándoles por “cuando fue la última vez que votamos con ilusión”. Sin abucheos a este candidato por parte de los militantes, Tettamanti ha comenzado su intervención criticando que la dirección de Podemos haya convocado un proceso asambleario exprés “sin tiempo para otras opciones, sin posibilidades de presentar unos documentos de calado, una candidatura en condiciones”. Según sus palabras, el objetivo de la dirección era el de “tutelar a los militantes”, pero Tettamanti cree que no lo han logrado. “Le tengo una mala noticia a la dirección, las y los militantes de Podemos no somos unos críos, somos adultos que podemos pensar y aportar a esta organización sin tutelajes ni gestos paternalistas”.

Belarra se ausenta del debate

Tettamanti ha criticado que no se hayan producido debates durante la campaña electoral entre los tres candidatos. " El debate es lo que ha faltado aquí. Lo lógico es que hubiese habido un debate y que la candada a secretaria general, Ione Belarra, estuviese aquí escuchándonos”, ha lamentado. A su juicio es “un gesto mínimo de respeto”. Y es que la que parte como favorita en todas las apuestas para ser la próxima secretaria general no ha presenciado ni las intervenciones de las candidaturas críticas ni la suya propia, que ha estado representada por la portavoz del partido, Isa Serra, el coordinador autonómico de Podemos en Murcia, Javier Sánchez y la diputada en la Asamblea de Madrid Lilith Vestynge.

Poco después, en declaraciones a medios, la ministra de Derechos Sociales ha restado importancia a estas criticas, asegurando que “creo que quien no entienda que la nueva etapa de Podemos apuesta por la coralidad y el feminismo, es que no ha entendido nada”, se ha defendido. “Estamos en un momento en el que compañeros van a tener que asumir mucha responsabilidad y toda la responsabilidad no puede recaer en el secretario general”, ha dicho dándose ya por ganadora del proceso asambleario. A su juicio, los responsables de Podemos que han explicado la candidatura “Crecer”, “han defendido este documento incluso mejor que yo misma”, ha zanjado la polémica.

Durante el debate, Tettamanti ha desgranado una de sus propuestas en el código ético presentado por Un Podemos Horizontal. Su candidatura defiende que “las personas que se encuentren en el Gobierno se dediquen en exclusiva a estas tareas, porque obligar al PSOE a cumplir los acuerdos del pacto de coalición es una tarea de día a día”. Temattanti defiende la idea de “una persona, un cargo”, por lo que si su candidatura ganase no sería posible que un dirigente con cargo orgánico en Podemos pudiese, a su vez, formar parte del Gobierno. “Cuando acabe esta asamblea si Belarra resulta elegida como se prevé, habrá personas que ocupen cuatro cargos o más a la vez entre orgánicos e institucionales”, ha denunciado.

Tettamanti ha cargado también contra la falta de transparencia en Podemos. “Desde 2018 no se actualizan las cuentas. No se pude exigir transparencia cuando nosotros mismos no damos acceso a la información”, ha criticado.

Desde la candidatura encabezada por Ione Belarra, “Crecer”, los encargados de defender sus documentos han sido la portavoz del partido, Isa Serra, los líderes autonómicos del partido en Murcia y en Castilla y León, Javier Sánchez Serna y Pablo Fernández, y la diputada autonómica en la Asamblea de Madrid, Liltih Vestrynge Javier Sánchez ha asegurado que “hay partido para rato” y ha confiado en que con Belarra “podemos crecer y seguir haciendo historia”. La portavoz del partido Isa Serra se ha enorgullecido porque “Podemos se reconstruye” y ha comparado esta foto con la manifestación de mañana en Colón contra los indultos. “Debemos seguir siendo el motor de las transformaciones políticas de este país. Hemos conseguido mucho en estos años, pero las más grandes victorias están por llegar”, ha vaticinado. El coordinador autonómico de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha apostado por volcarse en los territorios para iniciar esta reconstrucción. “Queda mucho por hacer, es necesario que sigamos activos, vigilantes para que tomemos la decisión correcta. Tenéis que trabajar con la dirección para asentar el partido en los territorios. Esto pasa por enraizarnos con fuerza en los territorios”. Su mantra ha sido el de apostar por el municipalismo.