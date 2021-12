¿Podría investigar el Congreso si hay restos de cocaína en los lavabos, como en Reino Unido?

La polémica saltó hace unos días: The Sunday Times reveló que en once de doce lavabos sometidos a prueba en el palacio de Westminster dieron positivo por restos de droga. Una información que hizo saltar todas las alarmas y que obligó al presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, a reaccionar e informar a la Policía el pasado lunes.

El escándalo ha reabierto el debate y puesto sobre la mesa la posibilidad de que en las Cámaras españolas también se haya podido consumir este tipo de sustancias, y en ese caso, si se podría investigar. Según publica El Confidencial, citando fuentes oficiales del Parlamento, “alguien debería solicitarlo”. Es decir, algún grupo parlamentario debería solicitarlo a la Mesa o a la Secretaría General, una petición que a día de hoy no se habría cursado, según este diario.

No obstante, España no es ajena a esta polémica y ya antes de que saltara en Reino Unido ya se barajó la posibilidad de realizar test de drogas y alcohol a nuestras señorías. El líder de Vox, Santiago Abascal aseguró en junio de 2020 mediante un tuit que los socios de Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias deberían “pasar un control de armas y explosivos”, todos, dijo. Estas declaraciones se produjeron después que Compromís registrara en el Senado una iniciativa para que se le retire el acta de diputado al líder de Vox si acude con su arma al Congreso.

La idea de Vox generó mucho ruido pero quedó en nada, sin embargo, los de Abascal no fueron los primeros poner sobre la mesa la propuesta. Los controles que plantearon los de Abascal tenían un precedente cuya admisión a trámite fue rechazada por la Mesa del Senado al entender que su objeto ofendía la “dignidad” de sus señorías.

Fue en octubre de 2018 y la presentó el grupo Mixto con la firma del senador de Compromís, Carles Mulet, que presentó una moción en la que reclamaba la realización de test de drogas y alcohol, además, la instalación de arcos de seguridad para detectar explosivos. La moción fue rechazada por la Cámara Alta.

No obstante, el debate es antiguo y se produce en casi todos los parlamentos europeos. La cadena de televisión alemana Sat-1 difundió en 2005 un inquietante reportaje en el que aseguraba haber encontrado trazas de cocaína en 41 lavabos de la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. También en Italia, otro reportaje del programa de televisión ‘Le Iene’ (Las Hienas) reveló que un tercio de los diputados italianos utilizaba algún tipo de estupefaciente. A raíz de esta emisión, el entonces, subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia, Carlo Giovanardi, aseguró que “en el Parlamento corre la cocaína, no decirlo sería negar la realidad”.

Multas por consumo de droga

¿Podría ser multadas sus señorías, en caso de que consuman droga y las autoridades lo sepan? A día de hoy, en en Congreso hay controles de explosivos pero no de estupefacientes. Sin embargo, La mera posesión de drogas por sí sola no es constitutiva de delito siempre que no se destine al tráfico ilegal de estupefacientes. La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana establece sanciones administrativas de carácter grave o muy grave con multas de 601 hasta 30.000 euros.