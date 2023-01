Iglesias acusa a Carmena de lanzar un “repugnante ataque” contra la ley del “solo sí es sí”

El enfado en Podemos es mayúsculo con quien un día impulsaron y apoyaron. Y así se desprende de los artículos de opinión, comentarios en redes sociales o declaraciones públicas que está vertiendo el partido contra la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

La exregidora no dudó en señalar los “errores” en la ley del “solo sí es sí” y criticó la “soberbia infantil” de Igualdad, el ministerio que dirige la ministra Irene Montero, a través de una entrevista en el Diario El País. “Evidentemente no es culpa de los jueces. Si hay una ley posterior que favorece al condenado hay que aplicarla. Eso es incuestionable. Es una pena que esto se haya abordado con tan poca inteligencia», afirmó la ex alcaldesa de la capital.

Carmena reconoció que “hacer una ley no es fácil” y “la prueba es que el BOE está lleno de rectificaciones. Si produce un efecto que no querías, se modifica”. Sin embargo, a su juicio, “ha habido una actitud de soberbia infantil y no se puede tocar», apostilló Carmena.

Y es que la ley ya ha beneficiado a 200 agresores, o bien con rebajas de pena o con excarcelaciones. En la entrevista, Carmena afirmó que Podemos se parece «muchísimo» al resto de formaciones y lamentó que el movimiento de Más Madrid afectara tanto al partido morado en lo que fue su primera gran ruptura interna fruto del liderazgo de Iglesias. La exalcaldesa ha confesado que llevan sin hablar con él desde el año 2018, cuando aún era alcaldesa.

Dichas afirmaciones han sentado muy mal en el cuartel general morado. Este jueves, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, respondió a la exalcaldesa y confesó que “nunca se hubiera esperado” que “una persona como Manuela Carmena estuviera en contra de la Ley del ‘solo sí es sí’”. “Es algo que me preocupa”, reconoció.

Este jueves ha reaccionado el exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha salido en defensa de la ministra de Igualdad. “Si la cloaca más repugnante te aplaude, quizá la soberbia es tuya”, ha asegurado en sus redes sociales, en referencia a un artículo de Ok Diario, que se hizo eco de las declaraciones críticas de la exalcaldesa.

Además, el exlíder morado aprovechó uno de sus artículos en CTXT donde expresa su rabia contra la exalcaldesa. El artículo ha sido titulado como “Es el relato, estúpido”, y en él Iglesias califica de “repugnante” el “ataque” de Carmena contra la ley del “solo sí es sí”. " ¿les parece casual que El País haga una entrevista a la exalcaldesa de Madrid en la que el titular es su repugnante ataque a la Ley del “solo sí es sí”?, se pregunta. Además, en dicho artículo, se sorprende de que los defensoras “entusiastas” del estilo de Sumar frente al estilo de Podemos fueron contrarios en su momento a que Podemos exigiera entrar en el gobierno, condición de posibilidad de que hoy exista Yolanda Díaz como figura política”.

