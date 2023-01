El PP quiere liderar en el Congreso un cambio de la ley del solo sí es sí: “Sr. Sánchez, su feminismo es mentira”

El PP ha querido centralizar parte del debate parlamentario de esta tarde en el Congreso en los efectos de la ley del “solo sí es sí”, que ya deja 261 beneficiados a causa de la entrada en vigor de la norma que ha provocado una cascada de rebajas de penas o incluso de excarcelaciones a agresores sexuales por el cambio de penas.

Así, la portavoz popular, Cuca Gamarra, ha usado buena parte de su intervención en el debate en el que Pedro Sánchez informaba sobre los acuerdos en el Consejo europeo para criticar al Gobierno por no rectificar la ley y ha pedido al presidente del Gobierno que se “pronuncie por los nefastos efectos de la ley del solo sí es sí” porque, ha defendido “también son los problemas reales de la gente”, en relación a las medidas económicas de las que ha presumido el presidente del Gobierno en su primera intervención en la tribuna.

La portavoz popular ha lamentado que las mujeres y los niños “no tendrían que estar invadidos por la revictimización de su propio gobierno”. Los populares han lamentado que el Gobierno haya fallado pero ante este análisis buscan la alternativa. “Si este gobierno les ha fallado, este parlamento no debería hacerlo”. Por eso, Gamarra ha pedido al Congreso de los Diputados “apoyar todso juntos una iniciativa para rectificar estas penas y que ningún agresor tenga una condena menor a la que hubiera con el anterior Código Penal”. Así, el PP ha asegurado que impulsará un cambio de la ley y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “rectifique”.

“No solo no ha pedido perdón sino que las víctimas tienen que ver como el Gobierno bromea con el dolor de las víctimas. Sabemos que no puede cesarlos (a los altos cargos de Podemos) pero no pueden legislar con sentido común”, se ha preguntado.

La portavoz popular ha reprochado a Sánchez que “su feminismo es mentira” y le ha reprochado que no corrija la ley del solo sí es sí mientras que " a toda prisa cambia el Código Penal a medida de sus socios” y que “legisle” para “mantenerse en el poder y no para hacer país”.

Ante este llamamiento al Gobierno para rectificar la ley, desde Podemos, el portavoz Pablo Echenique, ha contestado a Gamarra que el “problema” es de aplicación por parte de “algunos jueces”, aunque ha destacado que la mayoría “lo está aplicando bien”, pero ha lamentado que “la minoría no” y ha prometido que el “Gobierno seguirá trabajando para que la ley del solo si es sí se aplique correctamente”.