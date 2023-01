La experiencia no es un grado

Una vez más se ha vuelto a evidenciar que a pesar de contar con más de 50 años de historia terrorista en nuestro país, no hemos aprendido nada. Los herederos de ETA están en el Congreso, la hoja de ruta que marcan ETA y su entorno cada enero se cumple religiosamente por el Gobierno, pero, además, tampoco a la hora de enfrentarnos al terrorismo yihadista lo estamos haciendo mejor. De nuevo, con el ataque acaecido en Algeciras, ha vuelto a quedar en evidencia que en España no existe un protocolo de actuación en caso de atentado terrorista. Y no es un tanto que quiera apuntarme ahora que el caos ha reinado en las horas posteriores al ataque, es algo que la AVT, y yo concretamente, llevamos años denunciando. Lo dije en la sede de la ONU, en el Parlamento Europeo, en los parlamentos de Extremadura y Cantabria, en innumerables jornadas de concienciación organizadas por la AVT… Ya sucedió tras los atentados de Barcelona y Cambrils, donde la ausencia de un protocolo de actuación provocó una serie de problemas a las víctimas que les han ocasionado secuelas que arrastrarán de por vida. Y no solo eso, también derivaron problemas burocráticos que aún hoy, siguen coleando.

La necesidad de que exista, pero sobre todo de que se aplique este protocolo, no es una invención mía o de la AVT. Es algo que está recogido en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo: «En el plazo de 1 año, la Administración General del Estado establecerá los criterios esenciales para la elaboración de los protocolos de actuación para situaciones derivadas de un atentado terrorista. Igualmente, en dicho plazo, impulsará y coordinará la elaboración, ejecución y difusión de esos protocolos de actuación por parte del conjunto de Administraciones Públicas competentes en la materia».

Como ya muchos sabemos, no es la única cuestión de esta Ley que no se aplica. Solo hay que recordar que también recoge la prohibición de homenajear a terroristas. La última vez que nos recibió el ministro Marlaska, en mayo de 2021, una de las muchas cuestiones que le planteamos fue qué pasaba con el supuesto texto de reforma de la Ley 29/2011 que desde 2018 está guardado en un cajón del Ministerio con todas las aportaciones y enmiendas que se hicieron desde la AVT. Marlaska aseguró que pronto tendríamos noticias, y lo cierto es que ha pasado ya más de año y medio, no se nos ha comunicado nada, y la Audiencia Nacional está investigando el acto criminal de Algeciras como un nuevo ataque terrorista.

Desde la AVT no cejaremos nunca en nuestro empeño de insistir en la necesidad de la existencia y aplicación de este protocolo. De hecho, es algo que sí conseguimos incluir en la Ley de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid. Porque hoy en día no cabe duda de que el terrorismo es un fenómeno global del que ningún país está exento. Los terribles atentados del 11-S marcaron un antes y un después en la visión que el mundo tuvo sobre el terrorismo y la necesidad de perseguir a los terroristas allí donde estuvieran. Esta lacra requiere de una respuesta global, porque que ya no entiende de fronteras, y sostenida en el tiempo, pues necesitamos dotarnos de los instrumentos políticos, jurídicos y sociales necesarios para erradicarlos para siempre de nuestras sociedades.

Nosotros, como organización asistencial con carácter de utilidad pública, el miércoles pusimos a disposición de las víctimas a nuestro departamento psicosocial, que cuenta con las únicas psicólogas en el mundo especializadas en atención a víctimas del terrorismo. Una ayuda que volvemos a ofrecer a las víctimas desde estas páginas. Porque, aunque muchos nos quieran eliminar, la AVT ha sido y siempre será necesaria.