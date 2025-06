Koldo conserva material para 'atar' a Ábalos ante la Justicia

Koldo García tiene la llave de su causa. El exasesor ministerial conserva material oculto que no está en poder de la Guardia Civil y en el que se apoya para marcar la estrategia de defensa. Se trata de audios y diversa documentación que podría comprometer a Moncloa y a quien fuera su jefe, José Luis Ábalos, al que emplazó a reunirse este domingo para diseñar una respuesta común de cara a la citación judicial de este lunes.

Fuentes de la investigación confirman a LA RAZÓN que en dicho encuentro, que se celebró en el despacho del abogado del exministro, Koldo propuso que ambos guardaran silencio ante el magistrado Leopoldo Puente. El objetivo era ganar tiempo y que Santos Cerdán compareciera primero. Sin embargo, no consiguió mantener la unidad de acción que buscó la tarde del domingo ya que Ábalos terminó respondiendo a las preguntas del magistrado y de la Fiscalía Anticorrupción.

No obstante, el político valenciano se limitó a negar la mayor en todas las irregularidades por las que fue preguntado. Según dijo, ni participó en la elaboración de la nota de prensa sobre el rescate de Air Europa, ni se repartió mordidas procedentes del presunto amaño de adjudicaciones de su Ministerio, ni tampoco reconoció los audios que le implican de lleno en esta presunta organización criminal.

La estrategia del silencio

De hecho, el exdirigente socialista, que compareció en primer lugar, comenzó su interrogatorio asegurando que no se encontraba en condiciones de responder a las preguntas del magistrado por la "tensa" situación que vive en el plano personal ante la presión mediática y social de los últimos días. Sin embargo, acabó entrando en el fondo del asunto rompiendo de esta forma la baraja con Koldo.

En ese sentido, no se descarta que el exsecretario de organización del PSOE se abra a un pacto con la Fiscalía Anticorrupción que ya se exploró la semana pasada. En los días previos a la comparecencia de este lunes, el exministro acercó posturas con el Ministerio Fiscal en aras a impulsar una confesión como la que protagonizó en noviembre Víctor de Aldama.

Ábalos y Koldo declaran en el Supremo por los presuntos amaños de obra pública Carlos Luján Europa Press

El propio Ábalos allanó el camino asegurando en declaraciones a la Cadena Ser que se sentía utilizado por Santos Cerdán y por quien fuera su mano derecha en el Ministerio. Sin embargo, finalmente su comparecencia de este lunes no fue por la vía de la confesión. Más bien al contrario, dijo que no se reconocía en los audios incautados a Koldo y que él no tuvo nada que ver en las adjudicaciones bajo sospecha a Levantina, Acciona y Obras Públicas y Regadíos (OPR).

Tampoco entró a valorar lo contenido en el disco duro que intentó ocultar a la UCO en el registro de su vivienda. Dicho dispositivo atesora mensajes comprometedores con otros dirigentes socialistas y con el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tal y como desveló este medio. En su cita de este lunes se limitó a precisar que la Guardia Civil ya tenía en su poder el material que la «amiga» que estaba en su casa intentó sacar de la vivienda oculto en su pantalón.

Koldo tiene todo el material previo a 2021

Del mismo modo, se pronunció también sobre los famosos discos duros de Koldo García desde donde salieron los ocho audios que le acorralan. Sobre estos dispositivos -que intentó recuperar en junio del año pasado- dijo que contienen información personal suya previa a 2021. Se trata de información que Koldo García ha tratado de recuperar tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, pero al que los investigadores le cierran el paso, conscientes de su relevancia.

No obstante, el que fuera chófer del PSOE tiene mucho más material. Fuentes de su entorno confirman a LA RAZÓN que mantiene ocultos documentos que afectarían de manera directa a Moncloa y que incluso trascenderían a casos de corrupción institucional. Sn embargo, no está dispuesto a que vean la luz, al menos por el momento. En su caso el objetivo es guardar silencio y ganar tiempo hasta que otros imputados vayan desfilando ante el magistrado instructor.

Y prueba de ello es que desde que el juez les emplazara a volver a declarar, intentó por todos los medios suspender la citación. Primero, apeló a la imposibilidad de que su abogado acudiera por tener otros señalamientos (también de esta trama) y luego, cuando el juez le adelantó la comparecencia a este lunes, alegó que no podía defenderse si no le devolvían los discos duros y el resto de material sustraído en el registro de febrero de 2024.

Ante la negativa de Puente a modificar la hoja de ruta, volvió a requerir la suspensión de la cita el pasado viernes, amparándose esta vez en el cambio de abogado. Lo volvió a intentar por última vez horas antes de comparecer este lunes, amagando ya con guardar silencio si no atendían a su reclamo.

El juez refuerza los indicios

El juez le ha venido avisando que tenía que comparecer en el Tribunal Supremo, llegando incluso a advertirle de que adoptaría medidas de naturaleza personal si decidía no acudir. El mismo lunes por la mañana, minutos antes de interrogar a Ábalos, le reiteró su respuesta apelando ya a un presunto "fraude de ley". Ello hizo que Koldo García se presentara puntual a su cita en el juzgado, si bien, dio la callada por respuesta. En esta estrategia tiene mucho que ver su actual abogada Leticia de la Hoz. De hecho, Koldo dejó a su anterior letrado, Ismael Oliver, cuando éste le abrió la puerta a una posible confesión ante la Fiscalía Anticorrupción.

De manera que, aunque en el terreno mediático los protagonistas amagan con tirar de la manta, la estrategia en el juzgado no va por el mismo camino y los tiempos se miden al milímetro. En ese sentido, Koldo tiene la ventaja de que conserva muchas grabaciones y material que se retrotraen prácticamente a la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018. Se trata de información con la que puede marcar el camino a seguir tanto dentro como fuera del procedimiento.

Tras el duro informe sobre sus grabaciones, la Unidad Central Operativa (UCO) trabaja ya en nuevas líneas de investigación. que podrían complicar el futuro judicial de los ahora implicados, sin descartar más imputaciones en las diligencias. El magistrado, por su parte, advirtió este lunes que los indicios se han consolidado tras el último atestado que acotaría el presunto reparto de mordidas con el amaño de los contratos de obra pública.

El "denominador común" de Aldama

"Es evidente que persisten, e incluso aparecen seriamente consolidados tras el último informe rendido en la causa por la fuerza policial actuante sólidos indicios de criminalidad", expuso el magistrado respecto a los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias que atribuye a Koldo García y a José Luis Ábalos. Además, lejos de restar credibilidad a los audios del exasesor, sostiene que se trata de "muy expresivas y elocuentes grabaciones" sobre las que se interesó en el interrogatorio al exministro.

Sin embargo, no consideró pertinente modificar las medidas cautelares acordadas para ambos, en sintonía con lo defendido por la Fiscalía Anticorrupción. Las acusaciones populares, comandadas por el Partido Popular, solicitaron en la conocida como "vistilla" que se celebra al término de las comparecencias, que se acordara prisión provisional y sin fianza para ellos. Pero el magistrado advirtió de que no se dan los tres supuestos que requiere la ley para ello; esto es, que no concurre riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva.

Koldo García llega al Tribunal Supremo Gonzalo Pérez La Razón

Sobre Ábalos dijo que pudo haberse beneficiado económicamente con el pago por parte de Aldama y de terceros, del alquiler de la vivienda en la que residió Jesica Rodríguez, quien fuera su pareja, en plena pandemia; de una vivienda que le ofreció Aldama en pleno Paseo de la Castellana y de una villa en Marbella donde veraneó en 2020 tras desatascar el rescate de Air Europa. "Merece ser destacado que nada menos que tres inmuebles, vinculados al Sr. Ábalos de forma directa o indirecta, vienen siempre a presentar como denominador común la continua presencia del Sr. de Aldama", expuso.

Ahora todas las miradas se ciñen en las comparecencias de los próximos investigados y, especialmente, en la de Santos Cerdán. A diferencia de Koldo, en su caso el juez sí accedió a retrasarle cinco días la declaración tras el cambio de abogado. Fuentes de su entorno confirmaron este lunes que sí está dispuesto a responder a las preguntas de su señoría. En su caso, al haber renunciado al acta de diputado, se le interrogará ya formalmente como investigado por los delitos de integración en organización criminal y cohecho.