La comparecencia de Sánchez sobre los incendios termina abruptamente: una periodista estaba sufriendo un golpe de calor

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido este mediodía en Galicia, tras una reunión con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Estaba repasando sus anuncios —entre los que destaca un gran pacto de Estado para prevenir y mitigar las consecuencias del cambio climático— cuando una periodista en la sala se ha desvanecido por un golpe de calor.

El desconcierto ha sido máximo en sala, con el semblante del presidente Sánchez marcado también por la preocupación. En el momento del suceso, Sánchez estaba insistiendo en la idea de que no solo se debe poner el énfasis en la extinción de los incendios y en la reconstrucción posterior, sino también en la prevención y mitigación de futuros incidentes relacionados con las altas temperaturas.

"Debemos no solo poner énfasis como lo hacemos ahora en todo lo que tiene que ver la reconstrucción, sino también...". Justo en ese momento, una persona de la sala se desvanecía, lo que llevó al presidente a titubear y a arquear las cejas. "Golpe de calor. De calor, ¿no? Vamos a esperar un segundo. No os preocupéis. Seguro que se recupera rápido".

Al paso de los minutos, Sánchez comentaba en la sala: "Es el calor, claro...". "Lo que no sé es si es un periodista. ¿Ah, sí? Pensé que igual era del equipo de Protección Civil".

Pasado un rato, el presidente ha decidido terminar su intervención, dado que parecía que la periodista todavía necesitaba algo más de tiempo para reponerse. "Bueno, muchas gracias. Esperemos que se recupere cuanto antes vuestra compañera".