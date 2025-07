El Estado Islámico corta las críticas en seco: Los únicos con derecho a hablar son los que están en la yihad

El principio marxista del centralismo democrático, según el cual los que mandan tienen más conocimientos y sabiduría y no se pueden criticar sus decisiones, ha sido adoptado por las distintas bandas terroristas, entre ellas ETA, y nel Estado Islámico (Daesh, Isis) no podía ser menos. No les gustan las críticas y así lo hacen saber en un mensaje publicado en redes sociales por uno de los suyos.

"Recordemos que debemos conocer nuestro lugar y no sobrepasarlo. ¡Manténganse en su carril y guarden silencio!". Tras alabar la trayectoria del grupo yihadista, señala que "tanto tú como yo somos unos don nadie irrelevantes, y por eso no nos corresponde empezar a dar consejos y sugerencias al Estado Islámico sobre cómo hacer qué, como si supiéramos de qué hablamos, y no es así. El Estado Islámico lleva décadas (no es cierto) existiendo y son muyahidines experimentados, con generales y comandantes expertos en estrategias, tácticas, planificación y todo lo relacionado. ¿Y crees que alguien entre los muyahidines leería tus sugerencias? ¿Te consideran alguien importante?".

"Un hombre escribió sobre los muyahidines en la Wilayah de África Occidental y afirmó que atacar a los ghulaat (musulmanes ortodoxos y no extremistas) allí fue un error. ¿Quién eres tú para hablar de algo de lo que no formas parte y que, para empezar, no te corresponde? Estás allí, en tu cómoda cama, pudiendo comer, beber y vivir sin miedo ni nada parecido, y expresando tu opinión sobre cómo deberían haber actuado los muyahidines en el terreno, incluso si solo hubieras querido lo mejor para ellos. ¡Guarda silencio y conoce tu lugar!", agrega.

"Podemos expresar lo que queremos ver, pero el comportamiento mencionado es inapropiado, ¡así que quédense en silencio! Es totalmente diferente para nosotros, que estamos en casa y vivimos nuestra vida diaria con trabajos, familias, etc., en comparación con los muyahidines que están en el terreno librando la Yihad", concluye.